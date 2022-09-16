Росія заявляє, що космічні супутники можуть стати "законною ціллю" у воєнний час

РФ продовжує свою тенденцію робити провокаційні заяви про міжнародний порядок у космосі.

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Оскільки США продовжують використовувати все більше комерційних супутників для розвідки та зв'язку, Росія попередила, що вони можуть стати "законною ціллю" для операцій воєнного часу, пише Space.

Такі заяви зробила російська делегація під час засідання робочої групи ООН щодо зменшення космічних загроз, яке відбувається в Женеві з 12 по 16 вересня. Мета засідання робочої групи — обговорити шляхи зниження загроз і розширення співробітництва в космосі за рахунок створення та ухвалення нових норм і принципів відповідальної поведінки.

Із такою заявою виступив Костянтин Воронцов, співробітник МЗС Росії. Він заявив, що російська делегація бачить надзвичайно небезпечну тенденцію, яка виходить за межі нешкідливого використання космічних технологій, що особливо виявилася під час війни в Україні.

За словами Воронцова, використання США та їхніми союзниками космічних супутників під час вторгнення в Україну є непрямою участю у війні, і ці супутники можуть стати законною військовою ціллю для РФ.

Російська делегація завила, що використання космічних супутників у військових цілях іде урозріз із Договором про космос, який передбачає виключно мирне використання космічного простору.

[ + – ] Російська делегація завила, що використання космічних супутників у військових цілях іде врозріз із Договором про космос, який передбачає виключно мирне використання космічного простору Фото: trump-elections

Заяви Росії про те, що супутники можуть стати ціллю для ураження, пролунали після того, як її вторгнення в Україну спонукало Ілона Маска відправити в Україну кілька партій терміналів Starlink для розширення інтернет-покриття після російських атак на критично важливу інфраструктуру.

Крім Starlink, комерційні компанії, які займаються супутниковою зйомкою, такі як Planet, Maxar і BlackSky, надавали важливі розвіддані Україні, що відіграло важливу роль в успіхах української армії.

Російська делегація також застерегла ООН від ухвалення "фрагментарних, не інклюзивних правил регулювання космічної діяльності, які не враховують підходи всіх держав-членів ООН і спрямованих на забезпечення космічного домінування невеликої групи країн".

Натомість Росія стверджує, що держави-члени ООН мають зосередитися на ухваленні зобов'язань щодо не розміщення будь-якої зброї в космосі, у тому числі на орбітах навколо Землі й інших небесних тілах.

Фокус уже писав про те, що в США стурбовані випробуваннями космічної зброї в Росії та Китаї, і для цього є вагомі причини.

Також Фокус писав про те, що Росія назвала МКС, яка старіє, небезпечним і зношеним космічним об'єктом. Станція, на думку глави "Роскосмосу", перетворюється на купу сміття.