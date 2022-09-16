Возрастом 380 млн лет. В доисторической рыбе нашли самое старое в мире сердце (фото)

Наряду с прекрасно сохранившимся сердцем исследователи также обнаружили окаменевшие желудок, кишечник и печень.

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В ходе своих недавних археологических раскопок ученые наткнулись на весьма интересную находку. Так, они нашли сердце окаменелой челюстной рыбы, плававшей в водах девонского периода между 419 и 359 миллионами лет назад, пишет Express.

Окаменелости были найдены в формации Гого в районе Кимберли в Западной Австралии, на рифе, где сохранилась уникальная фауна и флора позднего девонского периода.

Наряду с прекрасно сохранившимся сердцем исследователи также обнаружили отдельные окаменевшие желудок, кишечник и печень. По словам ученых, органы принадлежат рыбе из семейства членистошейных — вымершей группы панцирных рыб, анатомия которых похожа на современную акулу. Специалисты надеются, что открытие может пролить свет на то, как эволюционировали существа, в том числе люди.

Ведущий автор исследования профессор Кейт Тринайстик из Университета Кертина в Австралии отметила, что им очень повезло обнаружить эту 380-миллионнолетнюю рыбу, нашли ведь очень редко можно найти столь хорошо сохранившиеся мягкие ткани древних видов.

[ + – ] Основываясь на том, что они обнаружили, исследователи создали 3D-модели челюстной рыбы

"Эволюцию часто представляют как серию маленьких шагов, но эти древние окаменелости предполагают, что между бесчелюстными и челюстными позвоночными был большой скачок. У этих рыб сердце находилось буквально во рту под жабрами — прямо как у современных акул", — отметила Кейт Тринайстик.

Основываясь на том, что они обнаружили, исследователи создали 3D-модели челюстной рыбы, которые показали, что ее сердце состоит из двух камер, меньшая из которых находится сверху. Исследование также показывает, как область головы и шеи начала развиваться, чтобы приспособиться к челюстям.

"Впервые мы можем увидеть все органы вместе у примитивной челюстной рыбы, и мы были особенно удивлены, узнав, что они не так уж сильно отличались от современных. Однако одно значимое отличие у них все же было — печень найденной рыбы была крупной и позволяла ей оставаться на плаву, прям как у сегодняшних акул", — заключила Тринайстик.

Напомним, что ранее у берегов Гренландии исследователи наткнулись на светящуюся рыбу-улитку, в жилах которой течет антифриз. Благодаря такой способности, кровь рыб не кристаллизируется.