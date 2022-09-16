Вік 380 млн років. У доісторичній рибі знайшли найстаріше у світі серце (фото)

Поряд із прекрасно збереженим серцем дослідники також виявили скам'янілі шлунок, кишечник і печінку.

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У ході своїх недавніх археологічних розкопок учені натрапили на цікаву знахідку. Вони знайшли серце скам'янілої щелепної риби, яка плавала у водах девонського періоду між 419 і 359 мільйонами років тому, пише Express.

Скам'янілості знайшли у формації Гого в районі Кімберлі в Західній Австралії на рифі, де збереглася унікальна фауна та флора пізнього девонського періоду.

Поряд із прекрасно збереженим серцем дослідники також виявили окремі скам'янілі шлунок, кишечник і печінку. За словами вчених, органи належать рибі з сімейства членистошийних — групи панцирних риб, що вимерли, анатомія яких схожа на сучасну акулу. Фахівці сподіваються, що відкриття може пролити світло на те, як еволюціонували істоти, зокрема люди.

Провідна авторка дослідження професорка Кейт Тринайстик із Університету Кертіна в Австралії відзначила, що їм дуже пощастило виявити цю 380-мільйоннолітню рибу, адже дуже рідко можна знайти такі м'які тканини стародавніх видів, що добре збереглися.

[ + – ] Ґрунтуючись на тому, що вони виявили, дослідники створили 3D-моделі щелепної риби

"Еволюцію часто представляють як серію маленьких кроків, але ці древні скам'янілості припускають, що між безщелепними та щелепними хребетними був великий стрибок. У цих риб серце розташовувалося буквально в роті під зябрами — прямо як у сучасних акул", — зазначила Кейт Трінайстік.

Ґрунтуючись на тому, що вони виявили, дослідники створили 3D моделі щелепної риби, які показали, що її серце складається з двох камер, менша з яких розташована зверху. Дослідження також показує, як область голови та шиї почала розвиватися, щоб пристосуватися до щелеп.

"Уперше ми можемо побачити всі органи разом у примітивної щелепної риби, і ми були особливо здивовані, дізнавшись, що вони не так сильно відрізнялися від сучасних. Однак одна значна відмінність у них все ж таки була — печінка знайденої риби була великою і дозволяла їй залишатися на плаву, прямо як у сьогоднішніх акул", — підсумувала Тринайстик.

Нагадаємо, що раніше біля берегів Гренландії дослідники натрапили на рибу-равлика, що світиться, в жилах якої тече антифриз. Завдяки такій здатності кров риб не кристалізується.