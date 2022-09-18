Могут ли собаки переживать эмоции и насколько они умны: ученые рассказали самое интересное

Ученые рассказали о том, как собаки стали нашими лучшими друзьями, а также о том, какими уникальными способностями обладают эти животные.

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Собаки и люди были компаньонами на протяжении многих тысячелетий. Исследования показывают, что уже как минимум 14 тысяч лет назад собаки уже были верными спутниками человека. Исследования также показывают, что между собаками их владельцами устанавливается сильная связь. Многие владельцы этих домашних животных могут подтвердить, что собаки понимают человеческие страдания и хотят помочь своим владельцам, когда им грустно. Несмотря на разнообразие собак, эти животные имеют общую историю эволюции и черты поведения. Издание Live Science собрало самые интересные факты и научные данные об этих домашних любимцах.

Когда человек приручил собаку?

Ближайшим живым родственником современных собак является обыкновенный или серый волк. Эволюция разделила современных собак и современных волков, вероятно, в какой-то момент в позднем плейстоцене, во время последнего ледникового периода.

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Ученые считают, что такое разделение произошло в период между 9 тысяч и 34 тысячи лет назад, но другие ученые считают, что "раскол" между собаками и волками произошел в период между 20 тысяч и 40 тысяч лет назад.

Самые старые окаменелые останки собаки были обнаружены Германии и им 14 200 лет. Но некоторые ученые считают, что окаменелые останки животного, найденного в Европе, которым 30 тысяч лет, могут также принадлежать собаке, а не волку.

"До сих пор нет единого мнения, когда и где человек впервые приручил собаку. И произошло это в один период времени или таких промежутков было несколько. Также точно не известно, какая группа людей впервые приручила собак", — говорит Андерс Бергстрем из Института Фрэнсиса Крика, Лондон.

Что касается собаки, которой 14 200 лет, то ее похоронили на территории нынешней Германии вместе с двумя людьми. А в Израиле ученые обнаружили древнюю могилу женщины, которую похоронили со щенком то ли собаки, то ли волка, и этим останкам 12 тысяч лет. А два года назад в Швеции археологи обнаружили могилу человека и собаки и этому захоронению 8400 лет.

Породы собак

[ + – ] С того момента, как человек приручил собаку, люди пытаются сделать этих животных абсолютно разными Фото: Live Science

С того момента, как человек приручил собаку, люди пытаются сделать этих животных абсолютно разными. Иногда кажется, что все, что объединяет современных собак – это наличие четырех лап и хвоста. В настоящее время в мире зарегистрировано примерно 400 пород собак.

У каждой породы есть свои отличительные особенности, которые касаются общего размера тела, внешнего вида, длины шерсти, формы морды и так далее. Также собаки разных пород имеют много отличительных особенностей: кто-то является хорошим охотником или очень хорошо плавает, а кто-то просто является милым домашним существом, которое радует глаз.

Могут ли собаки различать цвета и какие органы чувств у них самые сильные?

Исследования показывают, что собаки могут различать желтый и зеленый цвет, но они не могут отличить красный от зеленого. В то же время собаки более чувствительны к ультрафиолетовому излучению, чем люди, и могут лучше воспринимать более широкий диапазон синего цвета.

[ + – ] Исследования показывают, что собаки могут различать желтый и зеленый цвет, но они не могут отличить красный от зеленого Фото: Live Science

Также исследования показывают, что собаки видят мир более размытым, чем люди. Ученые, например, выяснили, что собаки четко видят разные объекты только на небольшом расстоянии. Например, если человек видит какой-то объект четко на расстоянии в 15 метров, то собаки этот же объект ясно видят только на расстоянии в 6 метров. В то же время, собаки хорошо различают людей при тусклом свете.

Если со зрением у собак существуют небольшие проблемы, то слух и обоняние – это их главное преимущество. Исследования показали, что собаки слышат примерно в 4 раза лучше, чем люди. А их обоняние в тысячи раз лучше, чем у человека.

Поскольку собаки могут очень хорошо запахи, то ученые выяснили, что эти животные с помощью нюха способны обнаружить у человека рак на ранней стадии и могут идентифицировать COVID-19.

Могут ли собаки чувствовать эмоции?

Люди и собаки действительно понимают друг друга. Одно из исследований показало, что области мозга собак, ответственные за обработку эмоций, реагируют на человеческие эмоциональные звуки, такие как смех и плач, так же, как эти области реагируют на эмоциональные звуки собак, такие как скуление или тявканье. Люди точно так же обрабатывают эмоциональные звуки собак, как и человеческие. Но какие эмоции испытывают собаки? И что они понимают в чужих эмоциях?

"Собаки испытывают удовольствие, печаль, тревогу и страх. Они могут испытывать стресс, если их владелец опечален или плачет. В этом случае собаки пытаются помочь человеку, утешить его", — говорит Джулия Мейерс-Мэнор из Колледжа Рипон в штате Висконсин, США.

По словам Мейерс-Мэнор, собаки являются социальными животными, а потому реагируют на эмоции как других собак, так и людей. В то же время ученые выяснили, что скорее всего собаки не испытывают чувства вины, если делают что-то, что по мнению человека неправильно. Например, устроить беспорядок в квартире для собак абсолютно нормально.

[ + – ] Ученые выяснили, что скорее всего собаки не испытывают чувства вины, если делают что-то, что по мнению человека неправильно Фото: Live Science

Хотя многие владельцы собак считают, что взгляд этого животного с опущенными глазами означает, что их любимцы точно знают, что поступили неправильно, исследования показывают, что виноватый взгляд — это просто способ избежать неприятностей.

Насколько собаки умны?

Собаки довольно умны, хотя и нельзя сказать, что они имеют исключительные умственные способности. Исследователи пришли к выводу, что сообразительность собаки — это то, чего можно было бы ожидать от одомашненного социального плотоядного животного. У них есть сенсорные способности и пространственное мышление, достаточные для ориентирования в окружающей среде. Но они не так хороши в вещах, которые не так важны для их выживания, например, в выяснении того, как именно действуют те или иные объекты.

Фокус уже писал о том, что новое исследование предполагает, что собаки больше сосредоточены на движениях объектов, чем на самих объектах. То есть в отличие от людей этим животным не важно, кто или что это, важно, что делает этот объект.