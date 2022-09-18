Чи можуть собаки переживати емоції та наскільки вони розумні: вчені розповіли найцікавіше

Учені розповіли про те, як собаки стали нашими найкращими друзями, а також про те, які унікальні здібності мають ці тварини.

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Собаки та люди були компаньйонами протягом багатьох тисячоліть. Дослідження показують, що вже щонайменше 14 тисяч років тому собаки були вірними супутниками людини. Дослідження також показують, що між собаками їхніми власниками встановлюється сильний зв'язок. Багато власників цих тварин можуть підтвердити, що собаки розуміють людські страждання і хочуть допомогти своїм власникам, коли їм сумно. Незважаючи на різноманітність собак, ці тварини мають спільну історію еволюції та риси поведінки. Видання Live Science зібрало найцікавіші факти й наукові дані про цих домашніх улюбленців.

Коли людина приручила собаку?

Найближчим живим родичем сучасних собак є звичайний чи сірий вовк. Еволюція розділила сучасних собак і сучасних вовків, імовірно, в якийсь момент у пізньому плейстоцині, під час останнього льодовикового періоду.

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Учені вважають, що такий поділ стався в період між 9 тисяч і 34 тисяч років тому, але інші вчені вважають, що "розкол" між собаками та вовками стався в період між 20 тисяч і 40 тисяч років тому.

Найстаріші скам'янілі рештки собаки були виявлені Німеччині, і їм 14 200 років. Але деякі вчені вважають, що скам'янілі рештки тварини, знайденої в Європі, яким 30 тисяч років, можуть також належати собаці, а не вовку.

"Досі немає єдиної думки, коли й де людина вперше приручила собаку. І сталося це в один період часу чи таких проміжків було кілька. Також точно не відомо, яка група людей уперше приручила собак", — каже Андерс Бергстрем із Інституту Френсіса Кріка, що в Лондоні.

Щодо собаки, якій 14 200 років, то її поховали на території нинішньої Німеччини разом із двома людьми. А в Ізраїлі вчені виявили давню могилу жінки, яку поховали з цуценям чи собаки, чи вовка, і цим решткам 12 тисяч років. А два роки тому у Швеції археологи виявили могилу людини та собаки, і цьому похованню 8400 років.

Породи собак

[ + – ] З того моменту, як людина приручила собаку, люди намагаються зробити цих тварин абсолютно різними Фото: Seneca-Guns

Із того моменту, як людина приручила собаку, люди намагаються зробити цих тварин абсолютно різними. Іноді здається, що все, що поєднує сучасних собак, — це наявність чотирьох лап і хвоста. Нині у світі зареєстровано приблизно 400 порід собак.

Кожна порода має свої відмінні риси, які стосуються загального розміру тіла, зовнішнього вигляду, довжини шерсті, форми морди й так далі. Також собаки різних порід мають багато відмінних рис: хтось є хорошим мисливцем або дуже добре плаває, а хтось просто є милою домашньою істотою, яка радує око.

Чи можуть собаки розрізняти кольори та які органи чуття в них найсильніші?

Дослідження показують, що собаки можуть розрізняти жовтий і зелений колір, але вони не можуть відрізнити червоний від зеленого. Водночас собаки чутливіші до ультрафіолетового випромінювання, ніж люди, і можуть сприймати краще широкий діапазон синього кольору.

[ + – ] Дослідження показують, що собаки можуть розрізняти жовтий і зелений колір, але вони не можуть відрізнити червоний від зеленого Фото: Seneca-Guns

Також дослідження показують, що собаки бачать світ розмитішим, ніж люди. Вчені, наприклад, з'ясували, що собаки чітко бачать різні об'єкти лише на невеликій відстані. Наприклад, якщо людина бачить якийсь об'єкт чітко на відстані 15 метрів, то собаки цей же об'єкт ясно бачать тільки на відстані 6 метрів. Водночас собаки добре розрізняють людей при тьмяному світлі.

Якщо із зором у собак існують невеликі проблеми, то слух і нюх — це їхня головна перевага. Дослідження показали, що собаки чують приблизно в 4 рази краще за людей. А їхній нюх у тисячі разів кращий, ніж у людини.

Оскільки собаки можуть дуже добре розрізняти запахи, то вчені з'ясували, що ці тварини за допомогою нюху здатні виявити в людини рак на ранній стадії та можуть ідентифікувати COVID-19.

Чи можуть собаки відчувати емоції?

Люди й собаки справді розуміють одне одного. Одне з досліджень показало, що області мозку собак, відповідальні за обробку емоцій, реагують на людські емоційні звуки, такі як сміх і плач, так само, як ці області реагують на емоційні звуки собак, такі як скуління або дзявкіт. Люди так само обробляють емоційні звуки собак, як і людські. Але які емоції відчувають собаки? І що вони розуміють у чужих емоціях?

"Собаки відчувають задоволення, смуток, тривогу та страх. Вони можуть відчувати стрес, якщо їхній власник засмучений або плаче. У цьому випадку собаки намагаються допомогти людині, втішити її", — каже Джулія Меєрс-Менор із Коледжу Ріпон у штаті Вісконсин, США.

За словами Меєрс-Менор, собаки є соціальними тваринами, а тому реагують на емоції як інших собак, так і людей. Водночас учені з'ясували, що, швидше за все, собаки не відчувають провину, якщо роблять щось, що, на думку людини, неправильно. Наприклад, влаштувати безлад у квартирі для собак абсолютно нормально.

[ + – ] Водночас учені з'ясували, що, швидше за все, собаки не відчувають провину, якщо роблять щось, що, на думку людини, неправильно Фото: Seneca-Guns

Хоча багато власників собак вважають, що погляд цієї тварини з опущеними очима означає, що їхні улюбленці точно знають, що вчинили неправильно, дослідження показують, що винний погляд — це просто спосіб уникнути неприємностей.

Наскільки собаки розумні?

Собаки досить розумні, хоч і не можна сказати, що вони мають виняткові розумові здібності. Дослідники дійшли висновку, що кмітливість собаки — це те, чого можна було б очікувати від одомашненої соціальної м'ясоїдної тварини. У них є сенсорні здібності й просторове мислення, достатні для орієнтування в навколишньому середовищі. Але вони не настільки вдалі в речах, які не такі важливі для їхнього виживання, наприклад, у з'ясуванні того, як саме діють ті чи інші об'єкти.

Фокус уже писав про те, що нове дослідження припускає, що собаки більше зосереджені на рухах об'єктів, ніж на самих об'єктах. Тобто, на відміну від людей, цій тварині не важливо, хто чи що це, важливо, що робить цей об'єкт.