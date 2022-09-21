Ежедневное употребление сладкой газировки грозит смертью от рака: названа опасная доза

Исследователи говорят, что определенное количество газировки в день существенно повышает риск развития ожирения и онкологии.

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Говорить о пользе сладких газированных напитков не приходится — ученые десятилетиями изучают их воздействие на организм и пока, увы, полезных свойств не обнаружено. Новое исследование выявило критическую дозу напитка, которая существенно повышает риск развития ожирения и смерти от рака, пишет New Atlas.

Новое исследование началось еще 40 лет назад. В общей сложности в нем приняли участие 900 тысяч человек, у которых в 1982 не было обнаружено рака. Последующая оценка была проведена спустя 34 года и показала, что почти 150 тысяч человек умерли от рака.

Ученые изучили пищевые привычки испытуемых и пришли к выводу, что ключевым фактором является воздействие сахара на здоровье человека. Исследователи обнаружили, что ежедневное употребление сладкой газировки значительно повышает риск развития рака. Однако это касается не всех видов онкологических заболеваний, а тех, которые связаны с ожирением.

По видимому, развитие рака напрямую связано с более высоким индексом массы тела (ИМТ). Ученым удалось установить, что смертность была выше у людей, которые выпивают в день не менее двух порций сладкой газировки в день. Порцией считается баночка объемом в 0,33 мл. Отметим, что риск развития ожирения и рака из-за ежедневного употребления сладкой газировки одинаково влияет как на мужчин, так и на женщин.

В ходе исследования ученые также установили взаимосвязь между ИМТ и риском развития рака. Оказалось, что риск развития онкологических заболеваний сводился к нулю при исправлении индекса массы тела.

В дальнейших исследованиях ученые планируют сосредоточиться на изучении тесной связи ИМТ и риска развития рака. Возможно новые данные повлияют на разработку программ по борьбе с ожирением и развитием рака впоследствии.

Ведущий автор исследования Марджори Маккалоу планирует продолжить работу над изучением влияния употребления сладких напитков на здоровье человека и надеется, что в дальнейшем результаты исследования позволят изменить государственную программу охраны здоровья.

Ранее Фокус писал о другом исследовании, связанном с употреблением сладкой газировки — ученые три месяца поили мышей Coca-Cola и те изрядно отупели.