Щоденне вживання солодких газованих напоїв загрожує смертю від раку: названо небезпечну дозу

Дослідники кажуть, що певна кількість газованих напоїв на день суттєво підвищує ризик розвитку ожиріння й онкології.

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Говорити про користь солодких газованих напоїв не доводиться — вчені десятиліттями вивчають їхній уплив на організм і поки що, на жаль, корисних властивостей не виявили. Нове дослідження виявило критичну дозу напою, яка суттєво підвищує ризик розвитку ожиріння та смерті від раку, пише New Atlas.

Нове дослідження розпочалося ще 40 років тому. Загалом у ньому взяли участь 900 тисяч осіб, у яких у 1982 році не було виявлено раку. Наступна оцінка була проведена через 34 роки та показала, що майже 150 тисяч людей померли від раку.

Учені вивчили харчові звички піддослідних і дійшли висновку, що ключовим фактором є вплив цукру на здоров'я людини. Дослідники виявили, що щоденне вживання солодкої газованки значно підвищує ризик розвитку раку. Однак це стосується не всіх видів онкологічних захворювань, а тих, що пов'язані з ожирінням.

Очевидно, розвиток раку безпосередньо пов'язаний із вищим індексом маси тіла (ІМТ). Ученим вдалося встановити, що смертність була вищою в людей, які випивають на день не менше двох порцій солодкої газованки на день. Порцією вважається баночка об'ємом 0,33 мл. Зазначимо, що ризик розвитку ожиріння та раку через щоденне вживання солодких газованих напоїв однаково впливає як на чоловіків, так і на жінок.

У ході дослідження вчені також встановили взаємозв'язок між ІМТ і ризиком розвитку раку. Виявилося, що ризик розвитку онкологічних захворювань зводився нанівець при виправленні індексу маси тіла.

У подальших дослідженнях учені планують зосередитись на вивченні тісного зв'язку ІМТ і ризику розвитку раку. Можливо, нові дані вплинуть на розробку програм боротьби з ожирінням і розвитком раку згодом.

Провідна авторка дослідження Марджорі Маккалоу планує продовжити роботу над вивченням впливу вживання солодких напоїв на здоров'я людини та сподівається, що надалі результати дослідження дозволять змінити державну програму охорони здоров'я.

Раніше Фокус писав про інше дослідження, пов'язане з вживанням солодкої газованки, — вчені три місяці напували мишей Coca-Cola, і ті добряче отупіли.