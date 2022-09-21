Радиация ни при чем. Тайна жуткого карпа с двумя ртами и четырьмя глазами все еще не раскрыта (фото)

Более пяти лет исследователи бьются над вопросом — что вызвало мутацию страшной рыбы, которую еще прозвали "чернобыльской".

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Два громадных рта и четыре глаза — жуткий вид азиатского карпа, как предполагают ученые, вызвал много споров в Сети и среди ученых. Одни считают, что мутация обусловлена радиацией, другие же уверены, что на внешний вид рыбы повлияло нечто иное, пишет Daily Star.

Жутковатую рыбу выловили в озере еще в 2017 году, однако до сих пор ведутся споры о том, что стало причиной столь устрашающего вида карпа.

Изначально ученые предполагали, что два рта и четыре глаза выросли у рыбы в результате мутации из-за загрязнения озера радиацией. За это жутковатого карпа даже прозвали "чернобыльским". Однако ученые, изучающие последствия Чернобыля и Фукусимы сомневаются, что тут замешана радиация.

[ + – ] На лу карпа зияющая дыра, напоминающая второй рот. Фото: Twitter/closecalls7

По мнению ученого из Университета Южной Каролины Тимоти Муссо, вероятнее всего причиной устрашающего вида карпа является нечто иное. Он долгое время изучал последствия катастрофы в Чернобыле и Фукусимы для окружающей среды и пришел к заключению, будь мутация карпа вызвана радиацией, он не дожил бы до своего возраста.

Доктор Муссо подчеркивает, что загрязнение озера радиацией убило бы большинство рыбы в младенчестве. Столь серьезное воздействие делает "мутантов" очень медленными и слабыми, а следовательно вероятность того, что они будут съедены или умрут очень велика.

При этом карп на видео достаточно взрослый и, по видимому, относится к азиатским карпам. Чтобы определить его точный возраст, вид и причину мутации потребуются дополнительные изучения. Однако некоторые заключения можно сделать уже сейчас.

Например, некоторые ученые считают, что второй рот на самом деле не является таковым — фактически это отверстие может оказаться ни чем иным, как зияющей раной во лбу карпа, которая не зажила должным образом.

Рациональное объяснение также есть и для второй пары глаз — одной из отличительных черт азиатских карпов являются их ноздри. Они расположены высоко на голове, как раз над глазами, что и могло создать эффект "второй пары глаз".

[ + – ] У карпа два рта и четыре глаза. Фото: Twitter/closecalls7

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили на дне океана необычную синюю слизь, которая поставила исследователей в тупик — они все еще не могут понять, что это было.