Радіація ні до чого. Таємниця страшного коропа з двома ротами та чотирма очима все ще не розкрита (фото)

Понад п'ять років дослідники б'ються над питанням, що викликало мутацію страшної риби, яку ще прозвали "чорнобильською".

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Два величезні роти й четверо очей — моторошний вигляд азійського коропа, як припускають учені, викликав багато суперечок у мережі та серед учених. Одні вважають, що мутація обумовлена радіацією, інші впевнені, що на зовнішній вигляд риби вплинуло щось інше, пише Daily Star.

Моторошну рибу виловили в озері ще у 2017 році, проте досі точаться суперечки про те, що стало причиною такого жахливого вигляду коропа.

Спочатку вчені припускали, що два роти й четверо очей виросли в риби внаслідок мутації через забруднення озера радіацією. За це моторошного коропа навіть прозвали "чорнобильським". Проте вчені, які вивчають наслідки Чорнобиля та Фукусіми, сумніваються, що тут замішана радіація.

[ + – ] На лобі коропа зяюча діра, що нагадує другий рот Фото: чернобыльский карп

На думку вченого з Університету Південної Кароліни Тімоті Муссо, найімовірніше, причиною жахливого вигляду коропа є щось інше. Він довгий час вивчав наслідки катастрофи в Чорнобилі та Фукусімі для навколишнього середовища та дійшов висновку, що якби мутація коропа була викликана радіацією, він не дожив би до свого віку.

Доктор Муссо підкреслює, що забруднення озера радіацією вбило б більшість риби в дитинстві. Настільки серйозна дія робить "мутантів" дуже повільними та слабкими, а отже, ймовірність того, що вони будуть з'їдені або помруть, дуже велика.

До того ж короп на відео досить дорослий і, мабуть, належить до азійських коропів. Щоб визначити його точний вік, вид і причину мутації, будуть потрібні додаткові дослідження. Проте деякі висновки можна зробити вже зараз.

Наприклад, деякі вчені вважають, що другий рот насправді не є таким — фактично цей отвір може виявитися нічим іншим, як зяючою раною на лобі коропа, яка не зажила належним чином.

Раціональне пояснення також є і для другої пари очей — однією з відмінних рис азійських коропів є їхні ніздрі. Вони розташовані високо на голові, якраз над очима, що й могло створити ефект другої пари очей.

[ + – ] У коропа два роти й четверо очей Фото: чернобыльский карп

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили на дні океану незвичайну синю слиз, яка поставила дослідників у глухий кут, — вони все ще не можуть зрозуміти, що це було.