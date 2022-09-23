Фродо был бы в шоке. Гору из "Властелина колец" сфотографировали с высоты более 400 км (фото)

Новозеландскую вершину, ставшую прототипом горы Ородруин, где было создано Кольцо Всевластия, запечатлели под редким углом.

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Гора Руапеху в новой Зеландии наиболее известна тем, что "снялась" в трилогии "Властелина колец" — именно этот пик использовался в качестве горы Ородруин, где Саурон выковал Единое Кольцо Всевластия, пишет Daily Mail.

МКС удалось запечатлеть вершину Новой Зеландии под новым углом, с которого мы ее еще не видели.

Гора Руапеху — действующий стратовулкан расположенный в Новой Зеландии. Его высота достигает почти 2,8 км. Новое фото было сделано на борту Международной космической станции, когда она вращалась над Землей на высоте около 400 км.

[ + – ] Гора Руапеху. Фото: Getty Images

В результате вы впервые можем наблюдать ту самую городу из "Властелина колец" с высоты 400 км над землей. В кадре видна вершина вулкана целиком, а также национальный парк, который ее окружает.

На фото видно, что гора покрыта снегом, а ее кратерное озеро наверху больше напоминает маленький круг, однако его глубина на самом деле достигает почти 150 метров.

[ + – ] Тот самый снимок Руапеху с МКС. Фото: NASA

Отметим, что гора Руапеху может повторить печальную историю той, для кого стала прототипом. Ученые фиксируют, что в последнее время вулкан выбрасывает углекислый газ из кратерного озера, что может быть предвестником извержения. В случае, если это произойдет, в опасности окажутся по меньшей мере 12 тысяч человек.

По словам сотрудников Земной обсерватории NASA, кратерное озеро Руапеху — единственная геологически активная часть стратовулкана, видная на поверхности. Наблюдения за ней помогут разглядеть опасные звоночки.

Отметим, что гидротермальная система вулкана нагревает кратерное озеро и круглый год оно остается теплым. Однако, внутри вулкана начнется активность — это изменится.

Руапеху бездействовал более 10 лет с 2011 года, однако в марте 2021 года появились первые признаки вулканической активности, которые могут быть предвестниками катаклизма.

Ранее Фокус писал, что астронавт с МКС сделал потрясающий снимок Земли — видны огни городов и звездный свет.