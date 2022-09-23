Фродо был бы в шоке. Гору из "Властелина колец" сфотографировали с высоты более 400 км (фото)
Новозеландскую вершину, ставшую прототипом горы Ородруин, где было создано Кольцо Всевластия, запечатлели под редким углом.
Гора Руапеху в новой Зеландии наиболее известна тем, что "снялась" в трилогии "Властелина колец" — именно этот пик использовался в качестве горы Ородруин, где Саурон выковал Единое Кольцо Всевластия, пишет Daily Mail.
МКС удалось запечатлеть вершину Новой Зеландии под новым углом, с которого мы ее еще не видели.
Гора Руапеху — действующий стратовулкан расположенный в Новой Зеландии. Его высота достигает почти 2,8 км. Новое фото было сделано на борту Международной космической станции, когда она вращалась над Землей на высоте около 400 км.
В результате вы впервые можем наблюдать ту самую городу из "Властелина колец" с высоты 400 км над землей. В кадре видна вершина вулкана целиком, а также национальный парк, который ее окружает.
На фото видно, что гора покрыта снегом, а ее кратерное озеро наверху больше напоминает маленький круг, однако его глубина на самом деле достигает почти 150 метров.
Отметим, что гора Руапеху может повторить печальную историю той, для кого стала прототипом. Ученые фиксируют, что в последнее время вулкан выбрасывает углекислый газ из кратерного озера, что может быть предвестником извержения. В случае, если это произойдет, в опасности окажутся по меньшей мере 12 тысяч человек.
По словам сотрудников Земной обсерватории NASA, кратерное озеро Руапеху — единственная геологически активная часть стратовулкана, видная на поверхности. Наблюдения за ней помогут разглядеть опасные звоночки.
Отметим, что гидротермальная система вулкана нагревает кратерное озеро и круглый год оно остается теплым. Однако, внутри вулкана начнется активность — это изменится.
Руапеху бездействовал более 10 лет с 2011 года, однако в марте 2021 года появились первые признаки вулканической активности, которые могут быть предвестниками катаклизма.
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