Фродо був би в шоці. Гору із "Володаря перснів" сфотографували з висоти понад 400 км (фото)

Новозеландську вершину, що стала прототипом гори Ородруїн, де було створено Перстень Всевладдя, зазняли під рідкісним кутом.

Related video

Гора Руапеху в новій Зеландії найбільш відома тим, що "знялася" в трилогії "Володаря перснів" — саме цей пік використовувався як гора Ородруїн, де Саурон викував Єдиний Перстень Всевладдя, пише Daily Mail.

МКС вдалося зазнімкувати вершину Нової Зеландії під новим кутом, з якого ми її ще не бачили.

Гора Руапеху — діючий стратовулкан, розташований в Новій Зеландії. Його висота сягає майже 2,8 км. Нове фото зроблено на борту Міжнародної космічної станції, коли вона оберталася над Землею на висоті близько 400 км.

[ + – ] Гора Руапеху. Фото: гора руапеху

В результаті ви вперше можемо спостерігати те саме місце з "Володаря перснів" з висоти 400 км над землею. У кадрі видно вершину вулкана цілком, а також національний парк, що її оточує.

На фото видно, що гора вкрита снігом, а її кратерне озеро нагорі більше нагадує маленьке коло, проте його глибина насправді сягає майже 150 метрів.

[ + – ] Той самий знімок Руапеху з МКС. Фото: руапеху

Зазначимо, що гора Руапеху може повторити сумну історію тієї, для кого стала зразком. Вчені фіксують, що останнім часом вулкан викидає вуглекислий газ із кратерного озера, що може бути провісником виверження. У випадку, якщо це станеться, в небезпеці опиниться щонайменше 12 тисяч людей.

За словами співробітників Земної обсерваторії NASA, кратерне озеро Руапеху є єдиною геологічно активною частиною стратовулкану, яку видно на поверхні. Спостереження за нею допоможуть розглянути небезпечні дзвіночки.

Зазначимо, що гідротермальна система вулкана нагріває кратерне озеро і цілий рік воно залишається теплим. Проте, коли усередині вулкана почнеться активність — це зміниться.

Руапеху не діяв понад 10 років з 2011 року, проте у березні 2021 року з'явилися перші ознаки вулканічної активності, які можуть бути провісниками катаклізму.

Раніше Фокус писав, що астронавт із МКС зробив приголомшливий знімок Землі — видно вогні міст та зоряне сяйво.