Поставил в ступор ученых. В ОАЭ обнаружили огромнейший кувшин железного века (фото)

Из-за размера и положения истинное назначение кувшина пока не определили. Кувшин имеет колоссальную высоту 155 см, диаметр корпуса 141 см и диаметр обода 94 см.

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В ходе своих недавних археологических раскопок ученые нашли самый большой керамический кувшин железного века, когда-либо обнаруженный в ОАЭ. Он намекает экспертам на оживленную торговую сцену 1-го тысячелетия до н.э., пишет Ancient Origins.

Но что удивило экспертов больше всего, так это его размеры, которые действительно заставляют ломать голову. Чтобы получить полное представление о том, насколько он был большим, археологи считают, что здание, в котором он находился, могло быть построено вокруг него. Также археологи обнаружили керамический фрагмент с тремя буквами на сабейском языке — древнейшем языке в ОАЭ, датируемый VII веком до н.э.

Из-за размера и положения истинное назначение кувшина из железного века пока не определили. Он имеет колоссальную высоту 155 см, диаметр корпуса 141 см и диаметр обода 94 см. Однако находка слишком велика, чтобы пройти через вход в комнату, в которой она находилась — здание с колоннами размером 10 х 12 м.

Сооружение было построено между 600 и 900 годами н.э., а потолок зала поддерживали 20 колонн из финиковых пальм и каменных оснований, расположенных рядами четыре на пять. Кувшин был найден по частям, и его пришлось кропотливо восстанавливать.

"Этот артефакт лучше всего демонстрирует красоту открытия и замечательный подвиг, предпринятый археологами и реставраторами, которые потратили годы, собирая воедино многочисленные фрагменты, не зная изначально, что из себя представляет готовый сосуд и как он будет выглядеть", — подчеркнули эксперты.

По мнению исследователей, это место было "сердцем" поселения и местом, где правящая элита встречала гостей. Такое пространство называется "меджлис", что является арабским термином для гостиной (или своего рода собрания или трибунала), который также используется в различных частях Азии. Меджлис существует и сегодня и функционирует примерно так же. Кроме того, на полу большого зала и в соседнем помещении были найдены еще 32 сосуда для хранения.

Напомним, что ранее ученые совершили другое не менее интересное открытие. Так в Иерусалиме они наткнулись на панели из слоновой кости, которые упоминались в Библии. Как отмечают эксперты, их встраивали в мебель по типу раскладывающейся кушетки, которой пользовалась элита.