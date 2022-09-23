Поставив у ступор учених. В ОАЕ виявили величезний глечик залізного віку (фото)

Через розмір і положення справжнє призначення глечика поки не визначили. Глек має колосальну висоту 155 см, діаметр корпусу 141 см і діаметр обода 94 см.

Related video

Під час своїх недавніх археологічних розкопок вчені знайшли найбільший керамічний глечик залізної доби, коли-небудь виявлений в ОАЕ. Він натякає експертам на жваву торгову сцену 1-го тисячоліття до н.е., пише Ancient Origins.

Але що здивувало експертів найбільше, то це його розміри, які справді змушують ламати голову. Щоб отримати повне уявлення про те, наскільки він був великим, археологи вважають, що будівля, в якій він знаходився, могла бути збудована навколо нього. Також археологи виявили керамічний фрагмент з трьома літерами сабейською мовою — найдавнішою мовою в ОАЕ, датованою VII століттям до н.е.

Через розмір і положення справжнє призначення глека із залізного віку поки що не визначили. Він має колосальну висоту 155 см, діаметр корпусу 141 см і діаметр обода 94 см. Однак знахідка надто велика, щоб пройти через вхід до кімнати, в якій вона знаходилася — будівля з колонами розміром 10 х 12 м.

Споруда була збудована між 600 і 900 роками н.е., а стелю зали підтримували 20 колон з фінікових пальм та кам'яних основ, розташованих рядами чотири на п'ять. Глек був знайдений частинами, і його довелося ретельно відновлювати.

"Цей артефакт найкраще демонструє красу відкриття та чудовий подвиг, здійснений археологами та реставраторами, які витратили роки, збираючи воєдино численні фрагменти, не знаючи спочатку, що собою являє готова посудину і як вона виглядатиме", — підкреслили експерти.

На думку дослідників, це місце було "серцем" поселення та місцем, де правляча еліта зустрічала гостей. Такий простір називається "меджліс", що є арабським терміном для вітальні (або свого роду зборів або трибуналів), який також використовується в різних частинах Азії. Меджліс існує і сьогодні, і функціонує приблизно так само. Крім того, на підлозі великої зали та в сусідньому приміщенні було знайдено ще 32 посудини для зберігання.

Нагадаємо, що раніше вчені зробили інше не менш цікаве відкриття. Так, в Єрусалимі вони натрапили на панелі зі слонової кістки, які згадувалися в Біблії. Як зазначають експерти, їх вбудовували в меблі на кшталт розкладної кушетки, якою користувалася еліта.