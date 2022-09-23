Китайские ученые успешно клонировали арктического волка (видео)

Донорская клетка животного была получена из образца кожи дикой самки арктического волка из Канады, а суррогатной матерью была собака породы бигль.

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Китайские ученые успешно клонировали арктическую волчицу по кличке Майя. Успешное проведение клонирования считается важным этапом в деле сохранения редких и исчезающих видов. Об этом пишет издание Global Times.

Сообщается, что в ближайшее время ожидается отправка еще одного клонированного арктического волка.

"Чтобы спасти находящееся под угрозой исчезновения животное, в 2020 году мы начали научное сотрудничество с Harbin Polarland по клонированию арктического волка. После двух лет кропотливых усилий арктический волк был успешно клонирован. Это первый случай такого рода в мире", — сказал гендиректор пекинской компании Sinogene Biotechnology Co Ми Цзидун.

Эксперты считают, что рождение волка является важной вехой в применении технологии клонирования. Это имеет большое значение для сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения животных.

Известно, что волчица Майя родилась 10 июня, а состояние ее здоровья удовлетворительное. Донорская клетка животного была получена из образца кожи дикой самки арктического волка, которая была завезена из Канады. Его яйцеклетка была от самки собаки, а суррогатной матерью была собака породы бигль.

Как проходило клонирование?

Клонирование арктического волка было осуществлено путем создания 137 новых эмбрионов из энуклеированных ооцитов (неоплодотворенные яйцеклетки, — ред) и соматических клеток с последующим переносом 85 эмбрионов в матки семи собак породы бигль, из которых один родился здоровым волком.

Эксперты объяснили, что выбор собак в качестве суррогата объясняется тем, что у них общее генетическое происхождение с древними волками и больше шансов на успех.

Технология клонирования позволяет копировать всю генетическую информацию для создания и расширения популяции исчезающих животных.

Напомним, Фокус писал, что в Германии клонируют и выведут новый вид свиней. Их планируют развести для пересадки сердца людям.

В 2021 году в США успешно клонировали вымирающего черноного хорька. Ученые использовали клетки, которые были заморожены более 30 лет назад.