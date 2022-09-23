Китайські вчені успішно клонували арктичного вовка (відео)

Донорська клітина тварини була отримана зі зразка шкіри дикої самки арктичного вовка з Канади, а сурогатною матір'ю був собака породи бігль.

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Китайські вчені успішно клонували арктичну вовчицю на прізвисько Майя. Успішне проведення клонування вважається важливим етапом у справі збереження рідкісних і зникаючих видів. Про це пише видання Global Times.

Повідомляється, що найближчим часом очікується відправлення ще одного клонованого арктичного вовка.

"Щоб врятувати тварину, що перебуває під загрозою зникнення, у 2020 році ми розпочали наукову співпрацю з Harbin Polarland із клонування арктичного вовка. Після двох років копітких зусиль арктичний вовк був успішно клонований. Це перший випадок такого роду в світі", — сказав гендиректор пенкінської компанії Biotechnology Co Мі Цзидун.

Експерти вважають, що народження вовка є важливою віхою в застосуванні технології клонування. Це має велике значення для збереження рідкісних тварин, які перебувають під загрозою зникнення.

Відомо, що вовчиця Майя народилася 10 червня, а стан її здоров'я задовільний. Донорська клітина тварини була отримана зі зразка шкіри дикої самки арктичного вовка, яку завезли з Канади. Її яйцеклітина була від самки собаки, а сурогатною матір'ю був собака породи бігль.

Як відбувалося клонування?

Клонування арктичного вовка здійснили шляхом створення 137 нових ембріонів із енуклейованих ооцитів (непліднені яйцеклітини, — ред) і соматичних клітин із подальшим перенесенням 85 ембріонів у матки семи собак породи бігль, із яких один народився здоровим вовком.

Експерти пояснили, що вибір собак як сурогатів пояснюється тим, що в них загальне генетичне походження з давніми вовками та більше шансів на успіх.

Технологія клонування дозволяє копіювати всю генетичну інформацію для створення та розширення популяції зникомих тварин.

Нагадаємо, Фокус писав, що у Німеччині клонують і виведуть новий вид свиней. Їх планують розвести для пересадки серця людям.

У 2021 році в США успішно клонували чорного тхора, який вимирає. Вчені використали клітини, які були заморожені понад 30 років тому.