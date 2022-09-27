Тайны Наракортских пещер в Австралии: на 500 000 лет старше и хранят спрятанные "сокровища"

С помощью урана ученым удалось рассчитать точный возраст австралийских пещер — оказалось, они намного старше, чем считалось ранее.

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Наракоткие пещеры — уникальное "хранилище" окаменелостей австралийской мегафауны. Палеонтологи обнаружили здесь кости многих знаковых видов, которые вымерли между 48 и 37 тысячами лет назад. Однако ученые предполагают, что возраст этих пещер значительно больше, чем предполагалось ранее, а значит в них таится еще множество палеонтологических "сокровищ", пишет Science Alert.

Ранее ученым не удавалось рассчитать точный возраст пещер. Предварительные расчеты были основаны на изучении ископаемого гребня дюн, который расположен над пещерным комплексом. Предварительные оценки свидетельствовали о том, что пещеры образовались под действием грунтовых вод около 0,8 — 1,1 миллиона лет назад.

В новом исследовании ученые из Университетов Кейптауна, Мельбурна и Аделаилы использовали более современный способ, чтобы узнать точный возраст пещер. В общей сложности работа заняла пять лет, но оно того стоило.

В ходе нового исследования ученые изучили кальцитовые образования внутри пещер, включая сталагматы, сталактиты и известняки. Дело в том, что во время формирования новых образований, в них также заключаются крохотные количества урана, который со временем распадается на свинец. Это происходит с определенной известной скоростью, что и позволило ученым узнать точный возраст пещер — оказалось они намного старше, чем считалось ранее.

Ученые извлекли уран и свинец из формирований и выяснили, что пещеры начали формироваться по меньшей мере 1,34 миллиона лет назад. Это на четверть, а то и полмиллиона лет больше, чем считалось ранее.

На этом ученые не остановились. Они продолжили изучение, чтобы узнать, когда австралийские пещеры впервые "открыли свои двери" для воздуха и животных. Исследуя микроскопические частицы древесного угля и пыльцы, запертые в образованиях, ученые выяснили, что это произошло около 600 тысяч лет назад.

Эти данные приободрили ученых, ведь это значит, что Наракоткие пещеры могут хранить окаменелости позвоночных возрастом на миллион, а то и больше, лет старше, чем те, что уже были найдены.

По сути Наракоткие пещеры — уникальные капсулы времени, которые сохраняют окаменелости давно вымерших животных и растений. Палеонтологам уже удалось обнаружить в них останки ряда мегафауны, например: сумчатых львов, зигоматурусов (крупные сумчатые), вонамби (гигантская змея-удав) и прокоптодонов (гигантские короткомордые кенгуру).

Ранее Фокус писал о том, что ученым удалось обнаружить самую глубокую пещеру в Австралии — ее глубина составляет 400 метров.