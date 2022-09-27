Таємниці Наракортських печер в Австралії: на 500 000 років старші та зберігають заховані "скарби"

За допомогою урану вченим вдалося розрахувати точний вік австралійських печер — виявилося, вони набагато старші, ніж раніше вважалося.

Related video

Наракортські печери — унікальне "сховище" скам'янілостей австралійської мегафауни. Палеонтологи виявили тут кістки багатьох знакових видів, які вимерли між 48 та 37 тисячами років тому. Проте вчені припускають, що вік цих печер значно більше, ніж передбачалося раніше, а значить, у них таїться ще безліч палеонтологічних "скарбів", пише Science Alert.

Раніше вченим не вдавалося розрахувати точний вік печер. Попередні розрахунки засновані на вивченні викопного гребеня дюн, розташованого над печерним комплексом. Попередні оцінки свідчили, що печери утворилися під дією ґрунтових вод близько 0,8 — 1,1 мільйона років тому.

У новому дослідженні вчені з Університетів Кейптауна, Мельбурна та Аделаїди використовували сучасніший спосіб дізнатися точний вік печер. Загалом робота зайняла п'ять років, але воно того варте.

Під час нового дослідження вчені вивчили кальцитові утворення всередині печер, включаючи сталагміти, сталактити та вапняки. Річ у тому, що під час формування нових утворень у них також зберігаються крихітні кількості урану, який згодом розпадається на свинець. Це відбувається з певною відомою швидкістю, що й дозволило вченим дізнатися точний вік печер — вони виявилися набагато старшими, ніж вважалося раніше.

Вчені витягли уран і свинець із формувань і з'ясували, що печери почали формуватися щонайменше 1,34 мільйона років тому. Це на чверть, а то й півмільйона років більше, ніж уважалося раніше.

На цьому вчені не зупинились. Вони продовжили вивчення, щоб дізнатися, коли австралійські печери вперше "відчинили свої двері" для повітря та тварин. Досліджуючи мікроскопічні частинки деревного вугілля та пилку, замкнені в утвореннях, вчені з'ясували, що це сталося близько 600 тисяч років тому.

Ці дані підбадьорили вчених, адже це означає, що Наракортські печери можуть зберігати скам'янілості хребетних віком на мільйон, а то й більше років старше, ніж ті, що вже знайдені.

По суті Наракортські печери — унікальні капсули часу, які зберігають скам'янілості тварин і рослин, що давно вимерли. Палеонтологам вже вдалося виявити в них останки ряду мегафауни, наприклад: сумчастих левів, зигоматурусів (великі сумчасті), онамбі (гігантська змія-удав) та прокоптодонів (гігантські короткоморді кенгуру).

Раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося виявити найглибшу печеру в Австралії — її глибина становить 400 метрів.