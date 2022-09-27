Проклятие реки Нечако. Редкие белые осетры, не менявшиеся тысячелетиями, гибнут один за другим

Почти 30 лет назад ученые уже наблюдали внезапную гибель представителей этого исчезающего вида в другой реке, но так и не смогли разгадать причину произошедшего.

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Белые осетры — уникальный исчезающий вид беззубых охотников, которые практически не изменились за последние 200 миллионов лет. Канадские ученые всеми силами пытаются спасти вид от полного исчезновения, однако это ставится все сложнее, пишет The Guardian.

Биологи Стив МакАдам и Николаус Гантнер, изучающие осетровых в провинции Британская Колумбия. В начале сентября они заметили первую тушу белого осетра в быстрых водах реки Нечако. Мрачная находка натолкнула ученых на необходимость исследования 100-километрового участка реки в западной части Канады. Увы, это было только начало. В последующие несколько дней ученые обнаружили тушки еще десятка белых осетров.

Ученые собрали команду, чтобы попробовать разобраться в мистической гибели исчезающего вида осетровых. Однако пока им не удалось обнаружить очевидных причин. Команда изучила туши мертвых рыб и не обнаружила на них следы физических травм, признаков болезней или химического воздействия.

Сначала ученые предположили, что причиной гибели осетровых может быть слишком теплая температура воды в реке. Однако изучив данные о температуре в другие подобные жаркие лета, ученые не обнаружили подобного вымирания рыбы. Отметим, что исследования осложняются тем, что у исследователей есть совсем немного времени, чтобы найти мертвую тушу белого осетра, пока она не начнет разлагаться.

[ + – ] Чтобы ориентироваться в мутных водах, осетры осторожно касаются усиками дна. Фото: Minden Pictures/Alamy

Любопытно, что это не первый случай, когда ученые наблюдают загадочную гибель белых осетров. Подобная история уже случалась около 30 лет назад, в 1993-94 годах, тогда за два года в общей сложности погибло 36 рыб в реке Фрейзер. Казалось бы, это не так много, но для исчезающего вида такие потери могут стать катастрофичными. Ученые сравнили эти два события, однако не смогли обнаружить нечто схожее — осетровые жили в разных экосистемах, разделенных сотнями километров.

Согласно другой теории, загадочная гибель белых осетров может быть связана с самой рекой. Проблемы в реке Нечако наблюдались здесь и ранее. Более полувека назад, здесь была построена плотина, которая негативно отразилась на жизни обитателей реки — биологи зафиксировали, что за последнее столетие разнообразие в водоеме сократилось с более чем пяти тысяч особей всего до 500. Основной причиной вымирания популяции белых осетров биологи считают тот, факт, что плотина перегородила приток новой рыбы. В результате популяция неумолимо старела с каждым годом.

Стив МакАдам и Николаус Гантнер считают, что дренажные проекты, строительство плотин и чрезмерный вылов рыбы фактически убивают белых осетров в местных реках. Так, единственной рекой без плотин сегодня считается Фрейзер — в ней популяция осетров насчитывает десятки тысяч особей.

Отметим, что тело белых осетров покрыто пятью отдельными костными пластинами, называемыми щитками. Сама большая особь, из когда-либо зарегистрированных, достигала в длину порядка 6 метров, а самым тяжелым, как полагают, был осетр весом более 800 килограмм и возрастом более сотни лет.

Ранее Фокус писал о том, что у берегов Сан-Диего засняли двух большеротых акул, которые являются самыми редкими представителями вида в мире.