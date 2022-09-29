Астронавт МКС сделала снимок "космического ангела" на орбите Земли (фото)

Несмотря на то, что эти снимки были действительно сделаны из космоса, о них можно сказать, что это изображения не от мира сего.

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Невероятные фотографии, сделанные с борта МКС, всегда поражают своей красотой и необычностью. Это же можно сказать и о новых снимках, которые сделала астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти. На одной из фотографий действительно можно увидеть "космического ангела", пишет New York Post.

Астронавт Саманта Кристофоретти, которая стала командиром экипажа МКС, является первой женщиной-астронавтом Европейского космического агентства, которая получила этот статус. Она постоянно делает снимки с борта МКС и делится ими в своем аккаунте в Twitter.

[ + – ] Астронавт Саманта Кристофоретти, которая стала командиром экипажа МКС, является первой женщиной-астронавтом Европейского космического агентства, которая получила этот статус. Она постоянно делает снимки с борта МКС и делится ими в своем аккаунте в Twitter Фото: ESA

В этот раз Кристофоретти опубликовала два удивительных снимка, на которых видны "космический ангел" и "космическая автомагистраль". По крайней мере подписчики астронавта именно так восприняли эти изображения.

[ + – ] В этот раз Кристофоретти опубликовала два удивительных снимка, на которых видны "космический ангел" и "космическая автомагистраль". По крайней мере подписчики астронавта именно так восприняли эти изображения Фото: Twitter

На самом деле на фотографиях запечатлен полет российского космического корабля "Союз" к орбитальной станции, на борту которого находились три новых члена экипажа МКС — астронавт NASA Фрэнк Рубио и россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин.

"Это было захватывающее зрелище, которое мы видели, когда космический корабль приближался к МКС", — написала Кристофоретти.

Трое астронавтов состыковались с МКС через несколько часов после того, как были сделаны удивительные фотографии. Данный совместный полет россиян и американца на космическом корабле РФ, который стартовал с космодрома Байконур, свидетельствует о том, что отношения США и России в космосе, и в частности на МКС, не претерпели особых изменений. Хотя на Земле они не такие теплые из-за продолжающейся войны в Украине.

[ + – ] На самом деле на фотографиях запечатлен полет российского космического корабля "Союз" к орбитальной станции, на борту которого находились три новых члена экипажа МКС — астронавт NASA Фрэнк Рубио и россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин Фото: Twitter

Новые фотографии Кристофоретти вызвали бурю эмоций у пользователей Сети, которые вылились в множественные обсуждения. Многие подписчики Кристофоретти восхищались тем, как далеко человечество продвинулось в плане освоения космоса.

Например, руководитель одного из отделов NASA Нужуд Фахум Меранси написал, что фотографии Кристофоретти с изображением полета корабля "Союз" действительно завораживают.

Некоторые пользователи даже назвали эти снимки итальянского астронавта самыми лучшими фотографиями из космоса, которые они когда-либо видели.

Фокус уже писал о том, что в начале сентября этого года астронавты МКС запечатлели новое красивое полярное сияние на Земле.

Также Фокус писал о том, что новый глава Роскосмоса Юрий Борисов считает, что на МКС уже опасно находиться астронавтам. По его словам, станция очень старая для того, чтобы дальше проводить на ней исследовательскую работу.