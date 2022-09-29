Астронавтка МКС зробила знімок "космічного ангела" на орбіті Землі (фото)

Незважаючи на те, що ці знімки були справді зроблені з космосу, про них можна сказати, що це зображення не з цього світу.

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Неймовірні фотографії, зроблені з борту МКС, завжди вражають своєю красою та незвичайністю. Це ж можна сказати й про нові знімки, які зробила астронавтка Європейського космічного агентства Саманта Крістофоретті. На одній із фотографій справді можна побачити "космічного ангела", пише New York Post.

Астронавтка Саманта Крістофоретті, яка стала командиркою екіпажу МКС, є першою жінкою-астронавтом Європейського космічного агентства, яка отримала цей статус. Вона постійно робить знімки з борту МКС і ділиться ними у своєму акаунті Twitter.

[ + – ] Астронавтка Саманта Крістофоретті, яка стала командиркою екіпажу МКС, є першою жінкою-астронавтом Європейського космічного агентства, яка отримала цей статус. Вона постійно робить знімки з борту МКС і ділиться ними у своєму акаунті Twitter. Фото: Apophis

Цього разу Крістофоретті опублікувала два дивовижні знімки, на яких видно "космічного ангела" та "космічна автомагістраль". Принаймні підписники астронавтки саме так сприйняли ці зображення.

[ + – ] Цього разу Крістофоретті опублікувала два дивовижні знімки, на яких видно "космічного ангела" та "космічна автомагістраль". Принаймні підписники астронавтки саме так сприйняли ці зображення. Фото: Twitter

Насправді на фотографіях відображено політ російського космічного корабля "Союз" до орбітальної станції, на борту якого були три нових члени екіпажу МКС — астронавт NASA Френк Рубіо та росіяни Сергій Прокоп'єв і Дмитро Петелін.

"Це було захопливе видовище, яке ми бачили, коли космічний корабель наближався до МКС", — написала Крістофоретті.

Троє астронавтів зістикувалися з МКС через кілька годин після того, як було зроблено дивовижні фотографії. Цей спільний політ росіян і американця на космічному кораблі РФ, який стартував із космодрому "Байконур", свідчить про те, що відносини США та Росії в космосі, і зокрема на МКС, не зазнали особливих змін. Хоча на Землі вони не такі теплі через війну в Україні.

[ + – ] Насправді на фотографіях відображено політ російського космічного корабля "Союз" до орбітальної станції, на борту якого були три нових члени екіпажу МКС — астронавт NASA Френк Рубіо та росіяни Сергій Прокоп'єв і Дмитро Петелін. Фото: Twitter

Нові фотографії Крістофоретті викликали шквал емоцій у користувачів мережі, які вилилися в численні обговорення. Багато підписників Крістофоретті захоплювалися тим, як далеко людство просунулося в плані освоєння космосу.

Наприклад, керівник одного з відділів NASA Нужуд Фахум Мерансі написав, що фотографії Крістофоретті із зображенням польоту корабля "Союз" справді зачаровують.

Деякі користувачі навіть назвали ці знімки італійської астронавтки найкращими фотографіями з космосу, які вони коли-небудь бачили.

Фокус уже писав про те, що на початку вересня цього року астронавти МКС зняли нове гарне полярне сяйво на Землі.

Також Фокус писав про те, що новий голова Роскосмосу Юрій Борисов вважає, що на МКС вже небезпечно перебувати астронавтам. За його словами, станція дуже стара для того, щоб надалі проводити на ній дослідницьку роботу.