Ничего не изменилось за 10 тыс. лет: древнее захоронение показало, как люди носили своих детей

Новое исследование самого старого захоронения младенца в Европе предполагает, что древние люди для переноса своих детей использовали такое же приспособление, как и сейчас.

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Американские ученые провели новый анализ предметов, которые были обнаружены в самом старом захоронении младенца в Европе, которому 10 тысяч лет. Они пришли к выводу, что даже в древности люди использовали для переноса своих детей слинги, так же как это делают сейчас некоторые мамы, пишет ScienceAlert.

Как уже писал Фокус, археологи обнаружили в Италии древнее захоронение маленькой девочки, которая умерла в возрасте от 40 до 50 дней. Рядом с останками младенца, которому дали имя Неви, ученые обнаружили бусы из ракушек. Такая находка натолкнула на мысль, что местное сообщество древних людей очень любило и уважало эту девочку.

[ + – ] Останки младенца, которые нашли археологи Фото: Daily Mail

Но новый анализ находок в захоронении и положения ребенка в могиле указывает на то, что взрослые носили девочку завернутой в украшенный ракушками слинг. Хотя ничего не осталось от самого материала, из которого была изготовлена эта детская переноска, ученые считают, что все же эти раковины были созданы таким образом, чтобы не только украшать слинг, но и соединять его части вместе. Возможно эта переноска была создана из шкуры или меха животного, или даже из ткани.

[ + – ] Украшения из ракушек, найденные рядом с младенцем Фото: Daily Mail

Автор нового исследования, Клодин Гравель-Мигель из Университета штата Аризона, считает, что ракушки не были простым украшением для могилы младенца.

"Эти ракушки были соединены в виде бус и повторяют очертания давно исчезнувшего слинга. По крайней мере некоторые из этих украшений опоясывают плечи младенца", — говорит Гравель-Мигель.

Но самое интересное, что сканирование древних ракушек показало, что их изготовили задолго до рождения девочки, а затем использовали их в качестве крепления для древнего слинга.

"Родители Неви, так как и современные мамы, хотели, чтобы младенец всегда был рядом, а потому обернули его в пока что неизвестный материал и скрепили этими бусами из ракушек", — говорит Гравель-Мигель.

[ + – ] Но новый анализ находок в захоронении и положения ребенка в могиле указывает на то, что взрослые носили девочку завернутой в украшенный ракушками слинг. Хотя ничего не осталось от материала, из которого была изготовлена эта детская переноска, ученые считают, что все же эти раковины были созданы таким образом, чтобы не только украшать слинг, но и соединять его части вместе. Возможно эта переноска была создана из шкуры или меха животного, или даже из ткани Фото: ScienceAlert

Ученые в ходе исследования использовали также данные из других захоронений детей, в которых также было обнаружено большое количество подобных ракушек, соединенных между собой. Эти украшения также могут свидетельствовать о том, что они были прикреплены к покрывалам или слингам для переноса детей.

"Такие украшения могли служить своеобразной духовной защитой. Поэтому древние люди похоронили девочку вместе с этими ракушками. Это был символ родительской заботы о благополучии девочки в загробном мире. Возможно также, что таким образом закреплялась связь между умершим младенцем и обществом, к которому она принадлежала", — говорит Гравель-Мигель.

Кстати, в некоторых современных сообществах людей, которые еще живут древними обычаями, также можно встретить использование ракушек для укрепления и украшения детских слингов, говорят ученые.

Что касается древних Homo sapiens, то как уже писал Фокус, ученые смогли создать реконструкцию лица женщины, которая жила 31 тысячу лет назад на территории Европы.