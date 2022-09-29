Нічого не змінилося за 10 тис. років: стародавнє поховання показало, як люди носили своїх дітей

Нове дослідження найстарішого поховання немовляти в Європі припускає, що давні люди для перенесення своїх дітей використовували такий самий пристрій, як і зараз.

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Американські вчені провели новий аналіз предметів, які були виявлені в найстарішому похованні немовляти в Європі, якому 10 тисяч років. Вони дійшли висновку, що навіть у давнину люди використовували для перенесення своїх дітей слінги, так само, як це роблять зараз деякі мами, пише ScienceAlert.

Як уже писав Фокус, археологи виявили в Італії стародавнє поховання маленької дівчинки, яка померла у віці від 40 до 50 днів. Поруч із останками немовляти, якому дали ім'я Неві, вчені виявили намисто з черепашок. Така знахідка наштовхнула на думку, що місцева спільнота стародавніх людей дуже любила та поважала цю дівчинку.

[ + – ] Останки немовляти, які знайшли археологи Фото: Церемониймейстер Марк Абрахамс позирует со Шнобелевской премией 2022 года в своем офисе в Кембридже, штат Массачусетс.

Але новий аналіз знахідок у похованні та положенні дитини в могилі вказує на те, що дорослі носили дівчинку загорнутою в прикрашений черепашками слінг. Хоча нічого не залишилося від самого матеріалу, з якого було виготовлено цю дитячу переноску, вчені вважають, що все ж таки ці раковини були створені так, щоб не тільки прикрашати слінг, а й з'єднувати його частини разом. Можливо, ця переноска була створена зі шкіри, або хутра тварини, або навіть із тканини.

[ + – ] Прикраси з черепашок, знайдені поряд із немовлям Фото: Церемониймейстер Марк Абрахамс позирует со Шнобелевской премией 2022 года в своем офисе в Кембридже, штат Массачусетс.

Автор нового дослідження, Клодін Гравель-Мігель із Університету штату Арізона, вважає, що мушлі не були простою прикрасою для могили немовляти.

"Ці черепашки були з'єднані у вигляді намист і повторюють обриси слінгів, що давно зникли. Принаймні деякі з цих прикрас оперізують плечі немовляти", — каже Гравель-Мігель.

Але найцікавіше, що сканування стародавніх черепашок показало, що їх виготовили задовго до народження дівчинки, а потім використовували як кріплення для староданіх слінгів.

"Батьки Неві, так як і сучасні мами, хотіли, щоб немовля завжди було поруч, а тому обернули його в поки що невідомий матеріал і скріпили цими намистами з черепашок", — каже Гравель-Мігель.

[ + – ] Але новий аналіз знахідок у похованні та положенні дитини в могилі вказує на те, що дорослі носили дівчинку загорнутою в прикрашений черепашками слінг. Хоча нічого не залишилося від самого матеріалу, з якого було виготовлено цю дитячу переноску, вчені вважають, що все ж таки ці раковини були створені так, щоб не тільки прикрашати слінг, а й з'єднувати його частини разом. Можливо, ця переноска була створена зі шкіри, або хутра тварини, або навіть із тканини. Фото: ScienceAlert

Учені в ході дослідження використовували також дані з інших поховань дітей, де також виявили велику кількість подібних черепашок, поєднаних між собою. Ці прикраси також можуть свідчити, що вони були прикріплені до покривал або слінгів для перенесення дітей.

"Такі прикраси могли служити своєрідним духовним захистом. Тому давні люди поховали дівчинку разом із цими черепашками. Це був символ батьківського піклування про благополуччя дівчинки в потойбічному світі. Можливо також, що так закріплювався зв'язок між померлим немовлям і суспільством, до якого вона належала", — каже Гравель-Мігель.

До речі, у деяких сучасних спільнотах людей, які ще живуть стародавніми звичаями, також можна зустріти використання черепашок для зміцнення та прикраси дитячих слінгів, кажуть учені.

Що стосується стародавніх Homo sapiens, то, як уже писав Фокус, учені змогли створити реконструкцію обличчя жінки, яка жила 31 тисячу років тому на території Європи.