Был плавучей крепостью для короля. Ученые обнаружили новые артефакты на затонувшем корабле XV века (фото)

Новое исследование предполагает, что 500-летний военный корабль был настоящей плавучей крепостью для короля Дании.

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Флагманский корабль "Gribshunden" королевского датского флота затонул еще в 1495 году. Впервые его обнаружили на дне Балтийского моря, недалеко от берега рядом с городом Роннебю, Швеция, еще в 1970-х годах. Только в 2013 году ученые смогли идентифицировать его как военный корабль, который принадлежал королю Дании, Норвегии и Швеции Хансу в 2013 году. Через два года началось тщательное исследование этого корабля. А недавно была проведена очередная научная миссия. Новое исследование предполагает, что этот корабль служил настоящей плавучей крепостью для короля Ханса, ведь здесь были обнаружены пушки, пистолеты, арбалеты и кормовая надстройка судна, пишет Live Science.

Ученые под руководством Брендана Фоули из Лундского университета, Швеция, недавно закончили новое исследование корабля "Gribshunden". Новые находки предполагают, что флагман королевского флота служил для устрашения врагов и мог перевозить большое количество орудий и солдат.

[ + – ] Ученые под руководством Брендана Фоули из Лундского университета, Швеция, недавно закончили новое исследование корабля "Gribshunden". Новые находки предполагают, что флагман королевского флота служил для устрашения врагов и мог перевозить большое количество орудий и солдат Фото: Live Science

По словам Фоули, этот корабль мог перевозить до 90 пушек, хотя они и были меньше по размерам, чем орудия на кораблях конца XVI века. Тем не менее этот корабль был грозным военным судном, на котором размещалось большое количество солдат, которые поддерживали огонь артиллерии выстрелами из пистолетов и арбалетов.

"Этот корабль, который был плавучей крепостью короля Дании Ханса был длиной 30 метров. Это было одно из первых судов, на котором размещалась артиллерия. Также стоит заметить, что при постройке корабля использовалась новая технология, благодаря чему "Gribshunden" был больше и прочнее некоторых своих современников конца XV века", — говорит Фоули.

[ + – ] По словам Фоули, этот корабль мог перевозить до 90 пушек, хотя они и были меньше по размерам, чем орудия на кораблях конца XVI века. Тем не менее этот корабль был грозным военным судном, на котором размещалось большое количество солдат, которые поддерживали огонь артиллерии выстрелами из пистолетов и арбалетов Фото: Live Science

По словам ученого, этот корабль король Ханс использовал так, как не делал ни один король того времени. Король Дании Ханс (1455-1513) правил страной с 1481 года по 1513 год, также он был королем Норвегии с 1483 по 1513 годы, а еще королем Швеции с 1497 по 1501 годы. Ученые считают, что король Ханс использовал свой флагман с середины 1480-х годов для устрашения соперников и часто путешествовал на нем перемещаясь между разными частями своего большого королевства.

[ + – ] Король Дании Ханс (1455-1513) правил страной с 1481 года по 1513 год, также он был королем Норвегии с 1483 по 1513 годы, а еще королем Швеции с 1497 по 1501 годы Фото: wikipedia

"Швеция долго не подчинялась прямому управлению короля Ханса несмотря на то, что Дания, Норвегия и Швеция заключили еще в 1397 году Кальмарскую унию. Кстати она просуществовала после смерти короля Ханса еще 10 лет. В рамках этой унии Норвегия и Швеция имели много автономных прав, но Ханс хотел это изменить. Ему это и удалось в 1497 году, когда он стал королем Швеции. Но за два года до этого, Ханс сел на свой корабль и отплыл в Швецию для очередных переговоров. Когда король и его свита находились на борту корабль таинственным образом затонул, предположительно после того, как вспыхнул пожар. Свидетели тогда указывали на то, что в результате погибли 150 человек", — говорит Фоули.

[ + – ] Территория Датского королевства по Кальмарской унии на 1500 год Фото: wikipedia

По словам Фоули, многие пушки с корабля были вероятно спасены вскоре после затопления, потому как новое исследование корабля показало наличие меньше 20 орудий. Также ученые считают, что корабль затонул в результате взрыва пороха, так как на это указывает большая пробоина.

"Это один из первых кораблей, на котором перевозили порох. Поэтому о специальных мерах безопасно еще не думали", — говорит Фоули.

[ + – ] Ученые считают, что корабль Gribshunden затонул в результате взрыва пороха, так как на это указывает большая пробоина Фото: Heritage Art

Ученые считают затонувший корабль "Gribshunden" прототипом для создания кораблей эпохи Великих географических открытий, на которых плавали Христофор Колумб и Васко да Гама.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили корабль, который отправил на "Титаник" предупреждение об айсберге. Его потопили в период Первой мировой войны.

Также Фокус писал о том, что у берегов Израиля спустя 1300 лет был обнаружен затонувший древний торговый корабль.