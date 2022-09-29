Був плавучою фортецею для короля. Вчені виявили нові артефакти на затонулому кораблі XV століття (фото)

Нове дослідження передбачає, що 500-річний військовий корабель був справжньою плавучою фортецею для короля Данії.

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Флагманський корабель "Gribshunden" королівського данського флоту затонув ще 1495 року. Вперше його виявили на дні Балтійського моря, недалеко від берега поряд із містом Роннебю, Швеція, ще у 1970-х роках. Лише у 2013 році вчені змогли ідентифікувати його як військовий корабель, який належав королю Данії, Норвегії та Швеції Гансу у 2013 році. За два роки почалося ретельне дослідження цього корабля. А нещодавно проведено чергову наукову місію. Нове дослідження передбачає, що цей корабель був справжньою плавучою фортецею для короля Ганса, адже тут виявлені гармати, пістолети, арбалети та кормова надбудова судна, пише Live Science.

Вчені під керівництвом Брендана Фоулі із Лундського університету, Швеція, нещодавно закінчили нове дослідження корабля "Gribshunden". Нові знахідки припускають, що флагман королівського флоту служив для залякування ворогів і міг перевозити велику кількість знарядь та солдатів.

[ + – ] Вчені під керівництвом Брендана Фоулі із Лундського університету, Швеція, нещодавно закінчили нове дослідження корабля "Gribshunden". Нові знахідки припускають, що флагман королівського флоту служив для залякування ворогів і міг перевозити велику кількість знарядь та солдатів Фото: Seneca-Guns

За словами Фоулі, цей корабель міг перевозити до 90 гармат, хоча вони й були меншими за розмірами, ніж гармати на кораблях кінця XVI століття. З усім тим, цей корабель був грізним військовим судном, на якому розміщувалася велика кількість солдатів, які підтримували вогонь артилерії пострілами з пістолетів і арбалетів.

"Цей корабель, який був плавучою фортецею короля Данії Ганса, був довжиною 30 метрів. Це було одне з перших суден, на якому розміщувалася артилерія. Також варто зауважити, що під час будівництва корабля використовувалася нова технологія, завдяки чому "Gribshunden" був більшим і міцнішим за деяких своїх сучасників кінця XV століття", — каже Фоулі.

[ + – ] За словами Фоулі, цей корабель міг перевозити до 90 гармат, хоча вони й були меншими за розмірами, ніж гармати на кораблях кінця XVI століття. Тим не менш, цей корабель був грізним військовим судном, на якому розміщувалася велика кількість солдатів, які підтримували вогонь артилерії пострілами з пістолетів і арбалетів Фото: Seneca-Guns

За словами вченого, цей корабель король Ганс використав так, як не робив жоден король того часу. Король Данії Ганс (1455-1513) правив країною з 1481 по 1513 рік, також він був королем Норвегії з 1483 по 1513 роки, а також королем Швеції з 1497 по 1501 роки. Вчені вважають, що король Ганс використав свій флагман із середини 1480-х років для залякування суперників і часто подорожував на ньому, переміщаючись між різними частинами свого великого королівства.

[ + – ] Король Данії Ганс (1455-1513) правив країною з 1481 по 1513 рік, також він був королем Норвегії з 1483 по 1513 роки, а ще королем Швеції з 1497 по 1501 роки Фото: wikipedia

"Швеція довго не підкорялася прямому управлінню короля Ганса, попри те, що Данія, Норвегія та Швеція уклали ще в 1397 році Кальмарську унію. До речі вона проіснувала після смерті короля Ганса ще 10 років. У межах цієї унії Норвегія та Швеція мали багато автономних прав, але Ганс хотів це змінити, йому це й вдалося в 1497 році, коли він став королем Швеції, але за два роки до цього Ганс сів на свій корабель і відплив до Швеції для чергових переговорів, коли король і його почет перебували на борту, корабель таємничим. Так, загадково затонув, імовірно, після того, як спалахнула пожежа. Свідки тоді вказували на те, що в результаті загинули 150 людей", — говорить Фоулі.

[ + – ] Територія Данського королівства згідно з Кальмарською унією на 1500 рік Фото: wikipedia

За словами Фоулі, багато гармат з корабля ймовірно врятували незабаром після затоплення, тому що нове дослідження корабля показало наявність менш як 20 гармат. Також вчені вважають, що корабель затонув внаслідок вибуху пороху, оскільки на це вказує велика пробоїна.

"Це один із перших кораблів, на якому перевозили порох. Тому про спеціальні заходи безпеки ще не думали", — каже Фоулі.

[ + – ] Вчені вважають, що корабель Gribshunden затонув внаслідок вибуху пороху, оскільки на це вказує велика пробоїна Фото: Heritage Art

Вчені вважають затонулий корабель "Gribshunden" прототипом для створення кораблів епохи Великих географічних відкриттів, на яких плавали Христофор Колумб та Васко да Гама.

Як уже писав Фокус, вчені виявили корабель, який відправив на "Титанік" попередження про айсберг. Його потопили під час Першої світової війни.

Також Фокус писав про те, що біля берегів Ізраїлю через 1300 років виявлено затонулий стародавній торговий корабель.