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Технологии и наука

В Словакии нашли братскую могилу обезглавленных тел из каменного века (фото)

кости, раскопки, археологи, фото
Обнаруженные учеными кости во Врабле

Как считают исследователи, эти люди, скорее всего, стали жертвами религиозных жертвоприношений. Тела бросили в могилу в хаотичном порядке. Скелеты валялись с вытянутыми руками и ногами, напоминая лягушек.

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Археологи, проводившие раскопки на месте неолитического поселения во Врабле на западе Словакии, обнаружили братскую могилу с обезглавленными останками около трех десятков человек, пишет Ancient Origins.

Врабле является одним из крупнейших поселений каменного века в Центральной Европе. Поселение площадью 50 гектаров датируется примерно между 5250 и 4950 годами до н.э. и дало много интересных свидетельств эпохи неолита в Центральной Европе. Но самым драматическим открытием на данный момент является массовое захоронение.

Территория Врабле состоит из трех поселений, где за последние 7 лет проводились раскопки и геофизические исследования. Работа была выполнена немецко-словацкой археологической группой, и на сегодня было обнаружено более 300 длинных домов. Длинные дома построили на разных этапах исторического поселения, и, по оценкам археологов, в любой момент времени использовалось около 50-60 строений.

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Как считают исследователи, эти люди, скорее всего, стали жертвами религиозных жертвоприношений

Один из трех районов поселения на заключительном этапе оккупации был укреплен как минимум одним оборонительным рвом и частоколом. Это конкретное поселение имело шесть входов в оборонительный периметр, и было местом массового захоронения каменного века. Скелеты нашли в канаве возле одного из этих шести входов.

Как считают исследователи, эти люди, скорее всего, стали жертвами религиозных жертвоприношений. Тела бросили в могилу в хаотичном порядке. Скелеты валялись с вытянутыми руками и ногами, напоминая лягушек.

В могиле хоронили мужчин, женщин и детей, но многие из них были подростками и молодыми людьми. Череп одного ребенка и нижняя челюсть были единственными найденными костями головы, что указывает на то, что головы, отделяли от тел. На костях были явные признаки предсмертных переломов (то есть в момент смерти или незадолго до нее). В предсмертных травмах отсутствуют признаки заживления. В могиле также находилась часть саней.

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В предсмертных травмах отсутствуют признаки заживления

Хотя человеческие жертвоприношения являются одним из возможных объяснений обезглавленных тел в братской могиле, только дальнейшие исследования смогут четко установить причину смерти. Исследования будут направлены на то, чтобы выяснить, умерли ли люди порознь или одновременно и стали ли они жертвами эпидемии или религиозных ритуалов.

Напомним, что ранее в Перу обнаружили 76 детских ужасающих жертвоприношений. Как подчеркивают специалисты, эти жертвоприношения инки приносили, чтобы умилостивить богов, когда проливные дожди Эль-Ниньо вызывали наводнения.