В Словакии нашли братскую могилу обезглавленных тел из каменного века (фото)

Как считают исследователи, эти люди, скорее всего, стали жертвами религиозных жертвоприношений. Тела бросили в могилу в хаотичном порядке. Скелеты валялись с вытянутыми руками и ногами, напоминая лягушек.

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Археологи, проводившие раскопки на месте неолитического поселения во Врабле на западе Словакии, обнаружили братскую могилу с обезглавленными останками около трех десятков человек, пишет Ancient Origins.

Врабле является одним из крупнейших поселений каменного века в Центральной Европе. Поселение площадью 50 гектаров датируется примерно между 5250 и 4950 годами до н.э. и дало много интересных свидетельств эпохи неолита в Центральной Европе. Но самым драматическим открытием на данный момент является массовое захоронение.

Территория Врабле состоит из трех поселений, где за последние 7 лет проводились раскопки и геофизические исследования. Работа была выполнена немецко-словацкой археологической группой, и на сегодня было обнаружено более 300 длинных домов. Длинные дома построили на разных этапах исторического поселения, и, по оценкам археологов, в любой момент времени использовалось около 50-60 строений.

[ + – ] Как считают исследователи, эти люди, скорее всего, стали жертвами религиозных жертвоприношений

Один из трех районов поселения на заключительном этапе оккупации был укреплен как минимум одним оборонительным рвом и частоколом. Это конкретное поселение имело шесть входов в оборонительный периметр, и было местом массового захоронения каменного века. Скелеты нашли в канаве возле одного из этих шести входов.

Как считают исследователи, эти люди, скорее всего, стали жертвами религиозных жертвоприношений. Тела бросили в могилу в хаотичном порядке. Скелеты валялись с вытянутыми руками и ногами, напоминая лягушек.

В могиле хоронили мужчин, женщин и детей, но многие из них были подростками и молодыми людьми. Череп одного ребенка и нижняя челюсть были единственными найденными костями головы, что указывает на то, что головы, отделяли от тел. На костях были явные признаки предсмертных переломов (то есть в момент смерти или незадолго до нее). В предсмертных травмах отсутствуют признаки заживления. В могиле также находилась часть саней.

[ + – ] В предсмертных травмах отсутствуют признаки заживления

Хотя человеческие жертвоприношения являются одним из возможных объяснений обезглавленных тел в братской могиле, только дальнейшие исследования смогут четко установить причину смерти. Исследования будут направлены на то, чтобы выяснить, умерли ли люди порознь или одновременно и стали ли они жертвами эпидемии или религиозных ритуалов.

Напомним, что ранее в Перу обнаружили 76 детских ужасающих жертвоприношений. Как подчеркивают специалисты, эти жертвоприношения инки приносили, чтобы умилостивить богов, когда проливные дожди Эль-Ниньо вызывали наводнения.