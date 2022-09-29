У Словаччині знайшли братську могилу обезголовлених тіл із кам'яного віку (фото)

Як вважають дослідники, ці люди, найімовірніше, стали жертвами релігійних жертвоприношень. Тіла кинули до могили хаотично. Скелети валялися з витягнутими руками та ногами, нагадуючи жаб.

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Археологи, які проводили розкопки на місці неолітичного поселення у Врабле на заході Словаччини, виявили братську могилу з обезголовленими останками близько трьох десятків людей, пише Ancient Origins.

Врабле є одним із найбільших поселень кам'яного віку в Центральній Європі. Поселення площею 50 гектарів датується приблизно між 5250 та 4950 роками до н.е. і дало багато цікавих свідчень епохи неоліту у Європі. Але найдраматичнішим відкриттям зараз є масове поховання.

Територія Врабле складається з трьох поселень, де за останні 7 років проводилися розкопки та геофізичні дослідження. Роботу виконала німецько-словацька археологічна група, і на сьогодні виявлено понад 300 довгих будинків. Довгі будинки збудували на різних етапах історичного поселення, і, за оцінками археологів, у будь-який момент часу використовувалося близько 50-60 будівель.

[ + – ] Як вважають дослідники, ці люди, найімовірніше, стали жертвами релігійних жертвоприношень

Один із трьох районів поселення на заключному етапі окупації укріплений як мінімум одним оборонним ровом та частоколом. Це конкретне поселення мало шість входів в оборонний периметр і було місцем масового поховання кам'яного віку. Скелети знайшли в канаві біля одного з цих шести входів.

Як вважають дослідники, ці люди, найімовірніше, стали жертвами релігійних жертвоприношень. Тіла кинули до могили хаотично. Скелети валялися з витягнутими руками та ногами, нагадуючи жаб.

У могилі ховали чоловіків, жінок та дітей, але багато з них були підлітками та молодими людьми. Череп однієї дитини та нижня щелепа були єдиними знайденими кістками голови, що вказує на те, що голови відокремлювали від тіл. На кістках були явні ознаки передсмертних переломів (тобто в останній момент смерті чи незадовго до неї). У передсмертних травмах відсутні ознаки загоєння. У могилі також була частина саней.

[ + – ] У передсмертних травмах відсутні ознаки загоєння

Хоча людські жертвопринесення є одним із можливих пояснень обезголовлених тіл у братській могилі, лише подальші дослідження зможуть чітко встановити причину смерті. Дослідження будуть спрямовані на те, щоб з'ясувати, чи померли люди порізно або одночасно і чи стали вони жертвами епідемії, чи релігійних ритуалів.

Нагадаємо, що раніше в Перу виявили 76 дитячих жахливих жертвопринесень. Як наголошують фахівці, ці жертвопринесення інки приносили, щоб умилостивити богів, коли зливи Ель-Ніньо викликали повені.