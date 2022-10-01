Скелет тираннозавра T.rex продадут на аукционе за $25 млн (фото)

Палеонтологи не рады новостям о продаже, ведь после этого у научных сотрудников не будет доступа к изучению еще одного образца доисторического животного.

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Скелет могучего тираннозавра T.rex, который когда-то обитал на западе Северной Америки, может быть продан на аукционе в Азии. Кости доисторического зверя намерены продать за $25 миллионов. Об этом сообщает издание Live Science.

Остатки тираннозавра были обнаружены в формации Хелл-Крик в американском штате Монтана. Этот регион известен своими окаменелостями, относящимися к позднему меловому периоду, который закончился около 66 миллионов лет назад.

По данным аукционного дома Christie's Hong Kong, образец с прозвищем Шен весит 1400 кг, его рост в длину составляет 12,2 метров, а в высоту — 4,6 метра. Тот, кто его купит, будет иметь эксклюзивные права и сможет дать ему другое имя, а сам аукцион запланирован на 30 ноября.

Однако палеонтологи не рады новости о продажи скелета.

"Аукцион Шена — ужасная новость для науки: хотя неясно, насколько на самом деле цел этот образец, его продажа станет еще одной потерей для науки", — сказал палеонтолог позвоночных и доцент биологии Картейджского колледжа в Висконсине Томас Карр.

Он добавил, что каждый образец тираннозавров является ценным, потому что они проливают свет на эволюцию и биологию редких динозавров. После аукциона у научных сотрудников не будет доступа к еще одному скелету.

"После аукциона тираннозавр Шен почти наверняка будет томиться без изучения и с глаз долой", — заявил он.

Томас Карр отметил, что музеи не могут купить окаменелости, стоимостью в несколько миллионов долларов, потому что рынок ограничивают богатые, у которых нет научных знаний.

"Эта окаменелость принадлежит музею, а не аукционному дому за границей, где обычные американцы этого не видят", — добавил он.

Напомним, ученые выяснили, что эволюция уменьшила лапы тираннозаврам, чтобы их не откусили враги. Исследователи предположили, что передние лапы хищника уменьшились, чтобы снизить риск травмы и других последствий при драке.

Также ученые выяснили, что по Земле ходили три вида тираннозавров: Tyrannosaurus rex, Tyrannosaurus imperator и Tyrannosaurus regina.