Скелет тиранозавра T.rex продадуть на аукціоні за $25 млн (фото)

Палеонтологи не радіють новинам про продаж, адже після цього науковці не мають доступу до вивчення ще одного зразка доісторичної тварини.

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Скелет могутнього тиранозавра T.rex, який колись мешкав на заході Північної Америки, може бути проданий на аукціоні в Азії. Кістки доісторичного звіра мають намір продати за $25 мільйонів. Про це повідомляє видання Live Science.

Залишки тиранозавра були знайдені у формації Хелл-Крік в американському штаті Монтана. Цей регіон відомий своїми скам'янілостями, що належать до пізнього крейдяного періоду, який закінчився приблизно 66 мільйонів років тому.

За даними аукціонного будинку Christie's Hong Kong, зразок із прізвиськом Шен важить 1 400 кг, його зріст завдовжки становить 12,2 метри, а у висоту — 4,6 метрів. Той, хто його придбає, матиме ексклюзивні права та зможе дати йому інше ім'я, а сам аукціон запланований на 30 листопада.

Однак палеонтологи не радіють новинам про продаж скелета.

"Аукціон Шена — жахлива новина для науки: хоча незрозуміло, наскільки насправді цілий цей зразок, його продаж стане ще однією втратою для науки", — сказав палеонтолог хребетних і доцент біології Картейджського коледжу у Вісконсіні Томас Карр.

Він додав, що кожен зразок тиранозаврів є цінним, тому що вони проливають світло на еволюцію та біологію рідкісних динозаврів. Після аукціону науковці не матимуть доступу до ще одного скелета.

"Після аукціону тиранозавр Шен майже напевно буде нудитися без вивчення і зникне з очей", — заявив він.

Томас Карр зазначив, що музеї не можуть купити скам'янілості, вартістю кілька мільйонів доларів, тому що ринок обмежують багаті, які не мають наукових знань.

"Ця скам'янілість належить музею, а не аукціонному будинку за кордоном, де звичайні американці цього не бачать", — додав він.

Нагадаємо, вчені з'ясували, що еволюція зменшила лапи тиранозаврам, щоб їх не відкусили вороги. Дослідники припустили, що передні лапи хижака зменшилися, щоб знизити ризик травми й інших наслідків у бійці.

Також учені з'ясували, що по Землі ходили три види тиранозаврів: Tyrannosaurus rex, Tyrannosaurus imperator та Tyrannosaurus regina.