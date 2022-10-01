Firefly Aerospace, принадлежащая украинцу, впервые запустила в космос ракету Alpha (видео)

После нескольких переносов, ракета успешно вывела на орбиту три спутника, которые уже передают сигналы на Землю.

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1 октября американская Firefly Aerospace впервые отправила в космос ракету Alpha, разработанную украинцем Максимом Поляковым. Об этом компания сообщила на своей странице в Twitter.

Firefly Aerospace должна была запустить ракету еще 30 сентября с Военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии, США, запланировала трансляцию и даже подготовила двигатели, но в последний момент свернула процесс. Пресс-служба отчиталась о сработавшей системе аварийного прерывания после зажигания, команда проверила системы, убедилась в их исправности и дождалась следующего "окна" спустя сутки.

[ + – ] Ракета Alpha перед запуском Фото: Скриншот

Теперь же компания заявила об успешном завершении миссии. Ракета поднялась в небо, достигла околоземной орбиты и доставила три "полезные нагрузки" (payloads) — так называют спутники и другое оборудование, которые устанавливают на борту. Грузоподъемность Alpha составляет 1170 кг.

"Клиенты подтвердили получение сигнала", — написала Firefly Aerospace.

Космическая компания назвала миссию Alpha Flight 2: To The Black, намекая на вторую попытку вывести ракету на орбиту после неудачи в сентябре 2021 года — двигатель внезапно отключился в полете. В 2022 году была попытка отправить ракету в космос 11 сентября, но тогда перед стартом в системе резко упало давление гелия, а после мешала погода.

Ракету Alpha создала команда во главе с украинским предпринимателем Максимом Поляковым, который выкупил активы компании Firefly за $75 и вложил около $200 млн в ее развитие. В 2018 году фирма получила разрешение использовать стартовую площадку на авиабазе ВВС США Вандерберг. В 2020 году Firefly Aerospace заключила с NASA контракт почти на $10 млн по запуску спутников на орбиту.

В конце 2021 года правительство США потребовало, чтобы Максим Поляков продал свою долю в Firefly. Власти испугались, что ракетные технологии могут попасть в руки России в результате нападения на Украину. В итоге предприниматель согласился выйти из совета директоров и отказался от контроля над компанией в надежде, что она сможет получить государственные и военные контракты.