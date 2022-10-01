Firefly Aerospace, яка належить українцю, вперше запустила в космос ракету Alpha (відео)

Після кількох переносів, ракета успішно вивела на орбіту три супутники, які вже передають сигнали на Землю.

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1 жовтня американська Firefly Aerospace вперше відправила в космос ракету Alpha, розроблену українцем Максимом Поляковим. Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Twitter.

Firefly Aerospace мала запустити ракету ще 30 вересня з Військово-повітряної бази Ванденберг у Каліфорнії, США, запланувала трансляцію і навіть підготувала двигуни, але в останній момент згорнула процес. Пресслужба відзвітувала про систему аварійного переривання, що спрацювала після запалення, команда перевірила системи, переконалася в їх справності та дочекалася наступного "вікна" через добу.

[ + – ] Ракета Alpha перед запуском Фото: Скриншот

Тепер компанія заявила про успішне завершення місії. Ракета піднялася в небо, досягла навколоземної орбіти й доставила три "корисні навантаження" (payloads) — так називають супутники й інше обладнання, яке встановлюють на борту. Вантажопідйомність Alpha складає 1 170 кг.

"Клієнти підтвердили отримання сигналу", — написала Firefly Aerospace.

Космічна компанія назвала місію Alpha Flight 2: To The Black, натякаючи на другу спробу вивести ракету на орбіту після невдачі у вересні 2021 року — двигун раптово відключився в польоті. У 2022 році була спроба відправити ракету в космос 11 вересня, але тоді перед стартом у системі різко впав тиск гелію, а після заважала погода.

Ракету Alpha створила команда на чолі з українським підприємцем Максимом Поляковим, який викупив активи компанії Firefly за $75 і вклав майже $200 млн у її розвиток. У 2018 році фірма отримала дозвіл використовувати стартовий майданчик на авіабазі ВПС США Вандерберг. У 2020 році Firefly Aerospace уклала з NASA контракт майже на $10 млн із запуску супутників на орбіту.

Наприкінці 2021 року уряд США вимагав, щоб Максим Поляков продав свою частку у Firefly. Влада злякалася, що ракетні технології можуть потрапити до рук Росії внаслідок нападу на Україну. Зрештою підприємець погодився вийти з ради директорів і відмовився від контролю над компанією, сподіваючись, що вона зможе отримати державні та військові контракти.