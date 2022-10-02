Быстрее гепарда: ученые рассказали, какая птица является самой быстрой на Земле

Эти птицы живут на всех континентах, кроме Антарктиды и могут развивать скорость в полете до 320 км/час.

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Самым быстрым животным на Земле считается гепард. Он может за 3 секунды набрать скорость в 110 км/час. Но в воздухе абсолютным рекордсменом по скорости полета при ловле добычи является сапсан. Именно во время охоты этот пернатый хищник может развивать скорость до 320 км/час. Хотя в обычном полете его может перегнать другое летающее животное, пишет Live Science.

Биологи считают, что самой быстрой птицей можно считать спасана. Эти хищные птицы живут везде, кроме Антарктиды и могут мигрировать на расстояние до 25 тысяч км.По словам Хайна ван Гроу из Лондонского музея естественной истории, сапсаны охотятся за другими птицами во время очень быстрого полета с огромной высоты. Заметив добычу, хищник может полететь к ней на скорости до 320 км/час.

[ + – ] Самым быстрым животным на Земле считается гепард. Он может за 3 секунды набрать скорость в 110 км/час Фото: wikipedia

А 20 лет назад в США один из местных сапсанов даже установил мировой рекорд по скорости полета с высоты. Эту птицу выпустили с борта самолета на высоте в более чем 5 км и сапсан длиной в 40 см, с размахом крыльев чуть более 1 м, и весом в 1 кг, спустился вниз на скорости в 389 км/час.

Достигать такой огромной скорости в полете сапсанам помогают их анатомические особенности. Эти хищные птицы имеют заостренные крылья, напоминающие крылья самолетов-истребителей. Эта форма крыльев уменьшает сопротивление воздуха и таким образом сапсаны могут лететь быстрее.

[ + – ] Достигать такой огромной скорости в полете сапсанам помогают их анатомические особенности Фото: wikipedia

Также преодолевать сопротивление воздуха сапсанам помогает форма туловища, благодаря чему эти птицы могут падать с высоты на огромной скорости. Еще одной особенностью сапсанов является особая более жесткая структура их перьев, которые более плотно прилегают к телу, чем у других соколов

По словам британского зоолога Эда Дрюита, который занимается изучением сапсанов, у сапсанов также имеются особые ноздри, которые регулируют поступление воздуха в легкие. И даже при очень быстром полете птица не задыхается.

По словам ученых, сапсаны охотятся за огромным количеством разных птиц, в зависимости от места обитания. Примерное количество видов как мелких, так и крупных птиц, которые становятся жертвами сапсанов оценивается в 2 тысячи. Также сапсаны могут есть и летучих мышей, а еще некоторых грызунов.

Если сапсан является самой быстрой птицей, которая может развить огромную скорость при спуске к своей жертве во время охоты, то самым быстрым существом, которое перемещается по воздуху все же является вид летучих мышей под названием Бразильский складчатогуб.

[ + – ] Если сапсан является самой быстрой птицей, которая может развить огромную скорость при спуске к своей жертве во время охоты, то самым быстрым существом, которое перемещается по воздуху все же является вид летучих мышей под названием Бразильский складчатогуб Фото: wikipedia

Если сапсаны при горизонтальном полете могут развить скорость от 50 до 100 км/час, то эти летучие мыши летают со скоростью в 160 км/час.

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