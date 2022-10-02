Швидше за гепарда: вчені розповіли, який птах є найшвидшим на Землі

Ці птахи живуть на всіх континентах, крім Антарктиди, і можуть розвивати швидкість у польоті до 320 км/год.

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Найшвидшою твариною Землі вважається гепард. Він може за 3 секунди набрати швидкість 110 км/год. Але в повітрі абсолютним рекордсменом за швидкістю польоту під час лову здобичі є сапсан. Саме під час полювання цей пернатий хижак може розвивати швидкість до 320 км/год. Хоча у звичайному польоті його може перегнати інша тварина, яка літає, пише Live Science.

Біологи вважають, що найшвидшим птахом можна вважати сапсана. Ці хижі птахи живуть скрізь, крім Антарктиди, і можуть мігрувати на відстань до 25 тисяч км. Помітивши здобич, хижак може полетіти до неї на швидкості до 320 км/год.

[ + – ] Найшвидшою твариною Землі вважається гепард. Він може за 3 секунди набрати швидкість 110 км/год Фото: wikipedia

А 20 років тому в США один із місцевих сапсанів навіть встановив світовий рекорд за швидкістю польоту з висоти. Цю птицю випустили з борту літака на висоті понад 5 км і сапсан завдовжки 40 см, з розмахом крил трохи більш як 1 м і вагою 1 кг, спустився вниз на швидкості 389 км/год.

Досягати такої величезної швидкості у польоті сапсанам допомагають їхні анатомічні особливості. Ці хижі птахи мають загострені крила, що нагадують крила літаків-винищувачів. Ця форма крил зменшує опір повітря і так сапсани можуть летіти швидше.

[ + – ] Досягати такої величезної швидкості в польоті сапсанам допомагають їхні анатомічні особливості Фото: wikipedia

Також долати опір повітря сапсанам допомагає форма тулуба, завдяки чому ці птахи можуть падати з висоти на величезній швидкості. Ще однією особливістю сапсанів є особлива жорсткіша структура їхнього пір'я, яке щільніше прилягає до тіла, ніж в інших соколів.

За словами британського зоолога Еда Дрюїта, який займається вивченням сапсанів, сапсани також мають особливі ніздрі, які регулюють надходження повітря в легені. І навіть під час дуже швидкого польоту птах не задихається.

За словами вчених, сапсани полюють за величезною кількістю різних птахів, залежно від місця проживання. Приблизна кількість видів як дрібних, так і великих птахів, які стають жертвами сапсанів, оцінюється в 2 тисячі. Також сапсани можуть їсти і кажанів, а ще деяких гризунів.

Якщо сапсан є найшвидшим птахом, який може розвинути величезну швидкість під час спуску до своєї жертви під час полювання, то найшвидшою істотою, яка переміщається повітрям все ж таки є вид кажанів під назвою Бразильський складчатогуб.

[ + – ] Якщо сапсан є найшвидшим птахом, який може розвинути величезну швидкість при спуску до своєї жертви під час полювання, то найшвидшою істотою, яка переміщається повітрям все ж таки є вид кажанів під назвою Бразильський складчатогуб Фото: wikipedia

Якщо сапсани під час горизонтального польоту можуть розвинути швидкість від 50 до 100 км/год, то ці кажани літають зі швидкістю 160 км/год.

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