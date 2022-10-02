Помогал КНР: в РФ умер ученый, обвиненный ФСБ в государственной измене

По версии ФСБ, Валерий Митько в 2018-м передавал спецслужбам КНР материалы, содержащие гостайну. При этом адвокаты мужчины утверждали — в указанный промежуток времени мужчина читал лекции в Даляньском университете Китая.

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В воскресенье, 2 октября, в Санкт-Петербурге (РФ) на 82-м году жизни скончался ученый и военный моряк Валерий Митько, которого обвинили в государственной измене. Об этом сообщили в Телеграм-канале открытое сообщество адвокатов и правозащитников "Первый отдел", юристы которого защищали Митько.

Президента Арктической академии наук в 2018 году обвинили в государственной измене. По версии ФСБ, ученый в 2018 году получил шпионское задание и передавал спецслужбам КНР материалы, которые содержали в себе государственную тайну.

Адвокаты неоднократно подчеркивали, что Митько в указанный временной промежуток читал открытые лекции в Даляньском университете (Китай) и к шпионской деятельности причастен не был.

Но ученого все равно арестовали.

В начале 2020 года ему запретили даже прогулки возле дома. Митько был вынужден находиться в своей квартире, круглосуточно изолированный от внешнего мира.

У него начало ухудшаться здоровье. Митько часто госпитализировали. По словам правозащитников, после последней госпитализации ученый не мог ходить самостоятельно. При этом он был должен ухаживать за пожилой супругой, которая уже тоже не передвигалась.

Адвокаты умершего ученого подчеркнули, что Митько стал очередной жертвой российской репрессивной системы. Ученый с мировым именем умер, обвиняемый в тяжком преступлении, которого не совершал.

Кто такой Валерий Митько

Митько родился в Чернигове. После окончания школы поступил в Высшее морское училище радиоэлектроники в Ленинграде (в современном Санкт-Петербурге, – ред.).

Сфера его научных интересов – гидроакустика. Также он занимался живописью.

Митько – член-корреспондент Санкт-Петербургской инженерной академии, академик Российской академии естественных наук, президент региональной общественной организации "Арктическая общественная академия наук Санкт-Петербурга".

Напомним, украинца в Крыму обвинили в "госизмене" и приговорили к 11 годам. Оккупанты обвинили мужчину в действиях, совершенных якобы в 2016 году. А адвокат отказывается что-либо говорить, ссылаясь на документ о неразглашении.

Фокус также писал, что в ФСБ обвинили в организации теракта погибшего весной украинца. В спецслужбе заверили, что российские неонацисты действовали под контролем украинцев, и назвали имя бойца "Азова", погибшего еще в марте.