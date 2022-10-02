Допомагав КНР: у РФ помер вчений, звинувачений ФСБ у державній зраді

За версією ФСБ, Валерій Митько 2018-го передавав спецслужбам КНР матеріали, що містять держтаємницю. При цьому адвокати чоловіка стверджували: у зазначений проміжок часу чоловік читав лекції у Даляньському університеті Китаю.

Related video

У неділю, 2 жовтня, у Санкт-Петербурзі (РФ) на 82-му році життя помер вчений і військовий моряк Валерій Митько, якого звинуватили у державній зраді. Про це повідомили у Телеграм-каналі відкрита спільнота адвокатів та правозахисників "Перший відділ", юристи якої захищали Митько.

Президента Арктичної академії наук у 2018 році звинуватили у державній зраді. За версією ФСБ, учений у 2018 році отримав шпигунське завдання та передавав спецслужбам КНР матеріали, які містили в собі державну таємницю.

Адвокати неодноразово наголошували, що Митько у зазначений часовий проміжок читав відкриті лекції в Даляньському університеті (Китай) і до шпигунської діяльності не був причетний.

Але вченого все одно заарештували.

На початку 2020 року йому заборонили навіть прогулянки біля будинку. Митько був змушений перебувати у своїй квартирі, цілодобово ізольований від зовнішнього світу.

У нього почало погіршуватися здоров'я. Митька часто госпіталізували. За словами правозахисників, після останньої госпіталізації вчений не міг самостійно ходити. Водночас він повинен був доглядати літню дружину, яка вже теж не пересувалася.

Адвокати померлого вченого наголосили, що Митько став черговою жертвою російської репресивної системи. Вчений зі світовим ім'ям помер, обвинувачений у тяжкому злочині, якого не робив.

Хто такий Валерій Митько

Митько народився у Чернігові. Після закінчення школи вступив до Вищого морського училища радіоелектроніки в Ленінграді (у сучасному Санкт-Петербурзі – ред.).

Сфера його наукових інтересів — гідроакустика. Також він займався живописом.

Митько — член-кореспондент Санкт-Петербурзької інженерної академії, академік Російської академії природничих наук, президент регіональної громадської організації "Арктична громадська академія наук Санкт-Петербурга".

Нагадаємо, українця в Криму звинуватили в "держзраді" та засудили до 11 років. Окупанти звинуватили чоловіка у діях, скоєних нібито у 2016 році. А адвокат відмовляється щось говорити, посилаючись на документ про нерозголошення.

Фокус також писав, що у ФСБ звинуватили в організації теракту загиблого навесні українця. У спецслужбі запевнили, що російські неонацисти діяли під контролем українців і назвали ім'я бійця "Азова", який загинув ще в березні.