Наша галактика испаряется, когда мертвые звезды исчезают из Млечного Пути: что обнаружили ученые

Когда "звездные призраки" покидают свое "кладбище", наша галактика теряет часть своей массы, как показывает новое исследование.

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Ученые из Сиднейского университета, Австралия, создали моделирование, которое показало, что в Млечном Пути находится огромное количество остатков умерших звезд, заполняющих "космическое кладбище". В результате взаимодействий с другими звездами, они могут покидать нашу галактику, и таким образом Млечный Путь постепенно испаряется, пишет ScienceAlert.

Все звезды умирают, даже самые яркие. Но на самом деле у самых ярких звезд – самый короткий жизненный цикл. Такие звезды всего за несколько миллионов лет истощают весь водород, который поддерживает их жизнь и в конце концов, взрываются в виде сверхновой.

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Ученые считают, что остатки таких звезд превращаются либо в маленькие нейтронные звезды (их диаметр может быть 15 — 20 км, но масса их в сотни раз больше, чем у Солнца) или в черные дыры звездной массы (также небольшие по размерам объекты диаметром в несколько километров с массой в 1,5 — 5 раз больше, чем у Солнца). Все эти объекты заполнят нашу галактику, образуя "космическое кладбище".

[ + – ] Ученые считают, что остатки таких звезд превращаются либо в маленькие нейтронные звезды (их диаметр может быть 15 — 20 км, но масса их в сотни раз больше, чем у Солнца) или в черные дыры звездной массы (также небольшие по размерам объекты диаметром в несколько километров с массой в 1,5 — 5 раз больше, чем у Солнца). Все эти объекты заполнят нашу галактику, образуя "космическое кладбище" Фото: ScienceAlert

Но нейтронные звезды не так легко обнаружить, если они не являются пульсарами. То же самое касается и черных дыр звездной массы, которые можно обнаружить только тогда, когда они находятся между наблюдателем на Земле и яркой звездой на ее фоне.

Ученые из Сиднейского университета решили создать карту распределения таких звездных остатков в Млечном Пути, чтобы понять их месторасположение. Для этого они создали специальное компьютерное моделирование.

Ученые смоделировали, как звездные остатки могут изменять свое местоположение в результате взаимодействий с другими звездами. Результаты показали, что эти остатки умерших звезд распределены в плоскости, которая в 3 раза толще, чем у видимой части Млечного Пути. Но ученые обнаружили еще один неожиданный аспект.

[ + – ] Ученые смоделировали, как звездные остатки могут изменять свое местоположение в результате взаимодействий с другими звездами. Результаты показали, что эти остатки умерших звезд распределены в плоскости, которая в 3 раза толще, чем у видимой части Млечного Пути Фото: ScienceAlert

Оказалось, что примерно 30% всех старых умерших звезд улетают из нашей галактики из-за взаимодействия с другими звездами, которое предоставило им огромную скорость для полета. Ученые даже назвали этот процесс "исчезновением звездных призраков с космического кладбища". Данный процесс говорит о том, что со временем Млечный Путь "испаряется" или теряет свою массу.

Также ученые выяснили, что остатки мертвых звезд довольно равномерно распределены по всему Млечному Пути. Оказывается, у большинства звезд в галактике есть такие "мертвые соседи" на расстоянии в примерно до 100 световых лет. Ученые считают, что такой же "сосед" может быть и у Солнца на расстоянии в примерно 65 световых лет, но он пока не обнаружен.

Фокус уже писал о том, что ученым удалось разрешить давнюю загадку, которая касается двух областей сильного гамма-излучения, которые находятся в виде огромных сфер у центра Млечного Пути.

Также Фокус писал о том, что астрономы смогли обнаружить химическое вещество, из которого состояли самые первые звезды во Вселенной.