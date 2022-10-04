Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

Наша галактика испаряется, когда мертвые звезды исчезают из Млечного Пути: что обнаружили ученые

Млечный Путь
Фото: ESO/S. Brunier | Наша галактика испаряется, когда мертвые звезды исчезают из Млечного Пути

Когда "звездные призраки" покидают свое "кладбище", наша галактика теряет часть своей массы, как показывает новое исследование.

Related video

Ученые из Сиднейского университета, Австралия, создали моделирование, которое показало, что в Млечном Пути находится огромное количество остатков умерших звезд, заполняющих "космическое кладбище". В результате взаимодействий с другими звездами, они могут покидать нашу галактику, и таким образом Млечный Путь постепенно испаряется, пишет ScienceAlert.

Все звезды умирают, даже самые яркие. Но на самом деле у самых ярких звезд – самый короткий жизненный цикл. Такие звезды всего за несколько миллионов лет истощают весь водород, который поддерживает их жизнь и в конце концов, взрываются в виде сверхновой.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые считают, что остатки таких звезд превращаются либо в маленькие нейтронные звезды (их диаметр может быть 15 — 20 км, но масса их в сотни раз больше, чем у Солнца) или в черные дыры звездной массы (также небольшие по размерам объекты диаметром в несколько километров с массой в 1,5 — 5 раз больше, чем у Солнца). Все эти объекты заполнят нашу галактику, образуя "космическое кладбище".

нейтронная звезда, черная дыра Fullscreen
Ученые считают, что остатки таких звезд превращаются либо в маленькие нейтронные звезды (их диаметр может быть 15 — 20 км, но масса их в сотни раз больше, чем у Солнца) или в черные дыры звездной массы (также небольшие по размерам объекты диаметром в несколько километров с массой в 1,5 — 5 раз больше, чем у Солнца). Все эти объекты заполнят нашу галактику, образуя "космическое кладбище"
Фото: ScienceAlert

Но нейтронные звезды не так легко обнаружить, если они не являются пульсарами. То же самое касается и черных дыр звездной массы, которые можно обнаружить только тогда, когда они находятся между наблюдателем на Земле и яркой звездой на ее фоне.

Ученые из Сиднейского университета решили создать карту распределения таких звездных остатков в Млечном Пути, чтобы понять их месторасположение. Для этого они создали специальное компьютерное моделирование.

Ученые смоделировали, как звездные остатки могут изменять свое местоположение в результате взаимодействий с другими звездами. Результаты показали, что эти остатки умерших звезд распределены в плоскости, которая в 3 раза толще, чем у видимой части Млечного Пути. Но ученые обнаружили еще один неожиданный аспект.

галактическое кладбище Fullscreen
Ученые смоделировали, как звездные остатки могут изменять свое местоположение в результате взаимодействий с другими звездами. Результаты показали, что эти остатки умерших звезд распределены в плоскости, которая в 3 раза толще, чем у видимой части Млечного Пути
Фото: ScienceAlert

Оказалось, что примерно 30% всех старых умерших звезд улетают из нашей галактики из-за взаимодействия с другими звездами, которое предоставило им огромную скорость для полета. Ученые даже назвали этот процесс "исчезновением звездных призраков с космического кладбища". Данный процесс говорит о том, что со временем Млечный Путь "испаряется" или теряет свою массу.

Также ученые выяснили, что остатки мертвых звезд довольно равномерно распределены по всему Млечному Пути. Оказывается, у большинства звезд в галактике есть такие "мертвые соседи" на расстоянии в примерно до 100 световых лет. Ученые считают, что такой же "сосед" может быть и у Солнца на расстоянии в примерно 65 световых лет, но он пока не обнаружен.

Фокус уже писал о том, что ученым удалось разрешить давнюю загадку, которая касается двух областей сильного гамма-излучения, которые находятся в виде огромных сфер у центра Млечного Пути.

Также Фокус писал о том, что астрономы смогли обнаружить химическое вещество, из которого состояли самые первые звезды во Вселенной.