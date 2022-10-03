Два загадочных пузыря возле центра Млечного Пути: ученые решили давнюю галактическую загадку

Астрономы 10 лет пытались понять, что создает странную светящуюся каплю внутри одной из огромных областей гамма излучения возле центра нашей галактики. И сейчас появился ответ.

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Еще в 2010 году астрономы с помощью космического телескопа Ферми обнаружили две необычные сферы, которые соприкасаются с центром Млечного Пути и формируют "восьмерку", перпендикулярную плоскости галактики. Они получили название "Пузыри Ферми". Каждая из этих сфер, если смотреть с Земли, находится на "севере" и "юге" от центра галактики и простирается на расстояние в 25 тысяч световых лет. Ученые пришли к выводу, что это области огромного гамма-излучения, но точный его источник не был определен. В 2012 году ученые обнаружили светящуюся каплю внутри одной из этих сфер и также не могли понять, что является источником ее появления. Но новое исследование предполагает, что гамма-излучение, которое создает эту каплю исходит от необычного типа звезд в соседней галактике, пишет Space.

Новое исследование представил Роланд Крокер и его коллеги из Австралийского национального университета. Ученые считают, что эта светящаяся капля появилась в результате гамма-излучения, которое выпускают очень быстро вращающиеся звезды — миллисекундные пульсары. Они расположены в Карликовой эллиптической галактике в Стрельце, которая является спутником Млечного Пути.

[ + – ] Еще в 2010 году астрономы с помощью космического телескопа Ферми обнаружили две необычных сферы, которые соприкасаются с центром Млечного Пути и формируют "восьмерку", перпендикулярную плоскости галактики. Они получили название "Пузыри Ферми". Каждая из этих сфер, если смотреть с Земли, находится на "севере" и "юге" от центра галактики и протирается на расстояние в 25 тысяч световых лет Фото: space.com

Гамма-излучение – это частицы света, которые имеют энергию, превышающую энергию видимого света миллионы раз. Такое гамма-излучение может, например, обнаружить космический телескоп Ферми, который уже 14 лет находится в космосе. Именно с его помощью астрономы обнаружили две гигантские области гамма-излучения, которые получили название "Пузыри Ферми".

Пока что основным источником появления этих пузырей ученые считают излучение, которое выходит от сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути, которая в 4 млн раз тяжелее Солнца. Но, если в одном пузыре была обнаружена связь с излучением из черной дыры, то в другом пузыре такой связи пока не обнаружено. Несмотря на то, что обе сферы выглядят очень странно, в 2012 году ученые обнаружили в одной из них продолговатое яркое пятно или светящуюся каплю, которой не было в другой сфере.

"Мы считаем, что эта структура не связана ни с "Пузырями Ферми", ни с черной дырой в центре нашей галактики. Мы считаем, что источником появления этой капли является гамма-излучение, которое выходит из Карликовой эллиптической галактики в Стрельце, которая находится за "южным" пузырем, если смотреть с Земли", — говорит Крокер.

[ + – ] "Мы считаем, что эта структура не связана ни с "Пузырями Ферми", ни с черной дырой в центре нашей галактики. Мы считаем, что источником появления этой капли является гамма-излучение, которое выходит из Карликовой эллиптической галактики в Стрельце, которая находится за "южным" пузырем, если смотреть с Земли", — говорит Крокер Фото: space.com

Ученые пришли к выводу, что источником этого гамма-излучения являются миллисекундные пульсары. Это очень маленькие нейтронные звезды (примерно 20 км в диаметре), которые в основном находятся в двойных звездных системах. Несмотря на свой размер они очень тяжелые и значительно тяжелее Солнца. Эти пульсары вращаются с очень большой скоростью – до сотни раз в секунду.

Из-за своего быстрого вращения и сильного магнитного поля эти нейтронные звезды действуют как естественные ускорители частиц. То есть они запускают в космос частицы с очень высокой энергией, которые образуют гамма-излучение.

Как уже писал Фокус, согласно недавнему исследованию, Карликовая эллиптическая галактика в Стрельце также ответственна за странное поведение звезд в нашей галактике.

Еще одним важным недавним открытием, о котором писал Фокус, стало обнаружение вещества, которое осталось от одной из самых первых звезд, вокруг далекого квазара.

Также Фокус писал о том, что возле галактик, которые вращаются вокруг Млечного Пути, ученые обнаружили необычную защитную оболочку.