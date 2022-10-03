Дві загадкові бульбашки біля центру Чумацького Шляху: вчені вирішили давню галактичну загадку

Астрономи 10 років намагалися зрозуміти, що створює дивну краплю, що світиться, всередині однієї з величезних ділянок гамма випромінювання біля центру нашої галактики. І зараз з'явилася відповідь.

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Ще в 2010 році астрономи за допомогою космічного телескопа Фермі помітили дві незвичайні сфери, які стикаються з центром Чумацького Шляху та формують "вісімку", перпендикулярну до площини галактики. Вони отримали назву "Бульбашки Фермі". Кожна з цих сфер, якщо дивитися із Землі, знаходиться на "півночі" та "півдні" від центру галактики та простягається на відстань 25 тисяч світлових років. Учені дійшли висновку, що це ділянки величезного гамма-випромінювання, але точне його джерело не було визначено. У 2012 році вчені помітили краплю, що світиться всередині однієї з цих сфер і також не могли зрозуміти, що є джерелом її появи. Але нове дослідження припускає, що гамма-випромінювання, яке створює цю краплю, походить від незвичайного типу зірок у сусідній галактиці, пише Space.

Нове дослідження представив Роланд Крокер і його колеги з Австралійського національного університету. Вчені вважають, що ця крапля, яка світиться, з'явилася унаслідок гамма-випромінювання, яке випускають зірки, що дуже швидко обертаються, — мілісекундні пульсари. Вони розташовані в Карликовій еліптичній галактиці в Стрільці, яка є супутником Чумацького Шляху.

[ + – ] Ще в 2010 році астрономи за допомогою космічного телескопа Фермі помітили дві незвичайні сфери, які стикаються з центром Чумацького Шляху та формують "вісімку", перпендикулярну до площини галактики. Вони отримали назву "Бульбашки Фермі". Кожна з цих сфер, якщо дивитися із Землі, знаходиться на "півночі" та "півдні" від центру галактики та простягається на відстань 25 тисяч світлових років Фото: space.com

Гамма-випромінювання — це частинки світла, які мають енергію, що перевищує енергію видимого світла мільйони разів. Таке гамма-випромінювання може, наприклад, виявити космічний телескоп Фермі, який уже 14 років перебуває у космосі. Саме з його допомогою астрономи виявили дві гігантські ділянки гамма-випромінювання, які отримали назву "Бульбашки Фермі".

Поки що основним джерелом появи цих бульбашок учені вважають випромінювання, яке виходить від надмасивної чорної дірки в центрі Чумацького Шляху, яка в 4 млн разів важча за Сонце. Але, якщо в одній бульбашці було виявлено зв'язок із випромінюванням із чорної дірки, то в іншій бульбашці такого зв'язку поки не виявлено. Незважаючи на те, що обидві сфери виглядають дуже дивно, в 2012 році вчені виявили в одній з них довгасту яскраву пляму або краплю, що світилася, якої не було в іншій сфері.

Ми вважаємо, що ця структура не пов'язана ні з "Бульбашками Фермі", ні з чорною діркою в центрі нашої галактики. Ми вважаємо, що джерелом появи каплі є гамма-випромінювання, яке виходить з Карликової еліптичної галактики в Стрільці, яка знаходиться за "південною" бульбашкою, якщо дивитися із Землі", — каже Крокер.

[ + – ] Ми вважаємо, що ця структура не пов'язана ні з "Бульбашками Фермі", ні з чорною діркою в центрі нашої галактики. Ми вважаємо, що джерелом появи каплі є гамма-випромінювання, яке виходить з Карликової еліптичної галактики в Стрільці, яка знаходиться за "південною" бульбашкою, якщо дивитися із Землі", — каже Крокер Фото: space.com

Учені дійшли висновку, що джерелом цього гамма-випромінювання є мілісекундні пульсари. Це дуже маленькі нейтронні зірки (приблизно 20 км у діаметрі), які переважно перебувають у подвійних зіркових системах. Незважаючи на свій розмір вони дуже важкі та значно важчі за Сонце. Ці пульсари обертаються з дуже великою швидкістю — до сотні разів на секунду.

Через своє швидке обертання і сильне магнітне поле ці нейтронні зірки діють як природні прискорювачі частинок. Тобто вони запускають у космос частки з дуже високою енергією, що утворюють гамма-випромінювання.

Як уже писав Фокус, згідно з нещодавнім дослідженням, Карликова еліптична галактика в Стрільці також відповідальна за дивну поведінку зірок у нашій галактиці.

Ще одним важливим нещодавнім відкриттям, про яке писав Фокус, стало виявлення речовини, яка залишилася від однієї з перших зірок, навколо далекого квазара.

Також Фокус писав про те, що біля галактик, котрі обертаються навколо Чумацького Шляху, вчені помітили незвичайну захисну оболонку.