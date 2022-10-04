Наша галактика випаровується, коли мертві зірки зникають із Чумацького Шляху: що виявили вчені

Коли "зіркові привиди" залишають свій "цвинтар", наша галактика втрачає частину своєї маси, як показує нове дослідження.

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Вчені з Сіднейського університету, Австралія, створили моделювання, яке показало, що в Чумацькому Шляху є величезна кількість залишків померлих зірок, що заповнюють "космічний цвинтар". У результаті взаємодій з іншими зірками вони можуть залишати нашу галактику, і так Чумацький Шлях поступово випаровується, пише ScienceAlert.

Усі зірки вмирають, навіть найяскравіші. Але насправді найяскравіші зірки — найкоротший життєвий цикл. Такі зірки всього за кілька мільйонів років виснажують увесь водень, який підтримує їхнє життя і, зрештою, вибухають у вигляді наднової.

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Вчені вважають, що залишки таких зірок перетворюються або на маленькі нейтронні зірки (їх діаметр може бути 15 — 20 км, але маса їх у сотні разів більша, ніж у Сонця) або на чорні діри зіркової маси (також невеликі за розмірами об'єкти діаметром у кілька кілометрів із масою в 1,5 — 5 разів більші, ніж у Сонця). Всі ці об'єкти заповнять нашу галактику, утворюючи "космічний цвинтар".

[ + – ] Вчені вважають, що залишки таких зірок перетворюються або на маленькі нейтронні зірки (їх діаметр може бути 15 — 20 км, але маса їх у сотні разів більша, ніж у Сонця) або на чорні діри зіркової маси (також невеликі за розмірами об'єкти діаметром у кілька кілометрів з масою в 1,5 — 5 разів більше, ніж у Сонця. Всі ці об'єкти заповнять нашу галактику, утворюючи "космічний цвинтар" Фото: ScienceAlert

Але нейтронні зірки не так легко виявити, якщо вони не є пульсарами. Те саме стосується і чорних дір зоряної маси, які можна виявити лише тоді, коли вони знаходяться між спостерігачем на Землі та яскравою зіркою на її фоні.

Вчені з Сіднейського університету вирішили створити карту розподілу таких зоряних залишків у Чумацькому Шляху, щоб зрозуміти їхнє місце розташування. Для цього вони створили спеціальне комп'ютерне моделювання.

Вчені змоделювали, як зіркові залишки можуть змінювати своє місце розташування в результаті взаємодій з іншими зірками. Результати показали, що ці залишки померлих зірок розподілені в площині, яка в 3 рази товща, ніж у видимої частини Чумацького Шляху. Але вчені виявили ще один несподіваний аспект.

[ + – ] Вчені змоделювали, як зіркові залишки можуть змінювати своє місце розташування в результаті взаємодій з іншими зірками. Результати показали, що ці залишки померлих зірок розподілені в площині, яка в 3 рази товща, ніж у видимої частини Чумацького Шляху Фото: ScienceAlert

Виявилося, що приблизно 30% усіх старих померлих зірок відлітають із нашої галактики через взаємодію з іншими зірками, що надало їм величезну швидкість для польоту. Вчені навіть назвали цей процес "зникненням зіркових привидів із космічного цвинтаря". Цей процес говорить про те, що з часом Чумацький Шлях "випаровується" або втрачає свою масу.

Також вчені з'ясували, що залишки мертвих зірок досить рівномірно розподілені по всьому Чумацькому Шляху. Виявляється, у більшості зірок у галактиці є такі "мертві сусіди" на відстані приблизно до 100 світлових років. Вчені вважають, що такий самий "сусід" може бути і у Сонця на відстані приблизно 65 світлових років, але він поки не виявлений.

Фокус вже писав про те, що вченим вдалося розв'язати давню загадку, яка стосується двох областей сильного гамма-випромінювання, які знаходяться у вигляді величезних сфер біля центру Чумацького Шляху.

Також Фокус писав про те, що астрономи змогли виявити хімічну речовину, з якої складалися перші зірки у Всесвіті.