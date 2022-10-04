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Наша галактика випаровується, коли мертві зірки зникають із Чумацького Шляху: що виявили вчені

Чумацький шлях
Фото: Млечный Путь | Наша галактика випаровується, коли мертві зірки зникають з Чумацького Шляху

Коли "зіркові привиди" залишають свій "цвинтар", наша галактика втрачає частину своєї маси, як показує нове дослідження.

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Вчені з Сіднейського університету, Австралія, створили моделювання, яке показало, що в Чумацькому Шляху є величезна кількість залишків померлих зірок, що заповнюють "космічний цвинтар". У результаті взаємодій з іншими зірками вони можуть залишати нашу галактику, і так Чумацький Шлях поступово випаровується, пише ScienceAlert.

Усі зірки вмирають, навіть найяскравіші. Але насправді найяскравіші зірки — найкоротший життєвий цикл. Такі зірки всього за кілька мільйонів років виснажують увесь водень, який підтримує їхнє життя і, зрештою, вибухають у вигляді наднової.

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Вчені вважають, що залишки таких зірок перетворюються або на маленькі нейтронні зірки (їх діаметр може бути 15 — 20 км, але маса їх у сотні разів більша, ніж у Сонця) або на чорні діри зіркової маси (також невеликі за розмірами об'єкти діаметром у кілька кілометрів із масою в 1,5 — 5 разів більші, ніж у Сонця). Всі ці об'єкти заповнять нашу галактику, утворюючи "космічний цвинтар".

нейтронна зірка, чорна діра Fullscreen
Вчені вважають, що залишки таких зірок перетворюються або на маленькі нейтронні зірки (їх діаметр може бути 15 — 20 км, але маса їх у сотні разів більша, ніж у Сонця) або на чорні діри зіркової маси (також невеликі за розмірами об'єкти діаметром у кілька кілометрів з масою в 1,5 — 5 разів більше, ніж у Сонця. Всі ці об'єкти заповнять нашу галактику, утворюючи "космічний цвинтар"
Фото: ScienceAlert

Але нейтронні зірки не так легко виявити, якщо вони не є пульсарами. Те саме стосується і чорних дір зоряної маси, які можна виявити лише тоді, коли вони знаходяться між спостерігачем на Землі та яскравою зіркою на її фоні.

Вчені з Сіднейського університету вирішили створити карту розподілу таких зоряних залишків у Чумацькому Шляху, щоб зрозуміти їхнє місце розташування. Для цього вони створили спеціальне комп'ютерне моделювання.

Вчені змоделювали, як зіркові залишки можуть змінювати своє місце розташування в результаті взаємодій з іншими зірками. Результати показали, що ці залишки померлих зірок розподілені в площині, яка в 3 рази товща, ніж у видимої частини Чумацького Шляху. Але вчені виявили ще один несподіваний аспект.

галактичний цвинтар Fullscreen
Вчені змоделювали, як зіркові залишки можуть змінювати своє місце розташування в результаті взаємодій з іншими зірками. Результати показали, що ці залишки померлих зірок розподілені в площині, яка в 3 рази товща, ніж у видимої частини Чумацького Шляху
Фото: ScienceAlert

Виявилося, що приблизно 30% усіх старих померлих зірок відлітають із нашої галактики через взаємодію з іншими зірками, що надало їм величезну швидкість для польоту. Вчені навіть назвали цей процес "зникненням зіркових привидів із космічного цвинтаря". Цей процес говорить про те, що з часом Чумацький Шлях "випаровується" або втрачає свою масу.

Також вчені з'ясували, що залишки мертвих зірок досить рівномірно розподілені по всьому Чумацькому Шляху. Виявляється, у більшості зірок у галактиці є такі "мертві сусіди" на відстані приблизно до 100 світлових років. Вчені вважають, що такий самий "сусід" може бути і у Сонця на відстані приблизно 65 світлових років, але він поки не виявлений.

Фокус вже писав про те, що вченим вдалося розв'язати давню загадку, яка стосується двох областей сильного гамма-випромінювання, які знаходяться у вигляді величезних сфер біля центру Чумацького Шляху.

Також Фокус писав про те, що астрономи змогли виявити хімічну речовину, з якої складалися перші зірки у Всесвіті.