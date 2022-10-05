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Технологии и наука

Король по локоть. Польский монарх Владислав I Локетек оказался выше, чем предполагалось (фото)

скелет, король. гробница, фото
Останки Владислава I Локетека

Ранее эксперты считали, что рост польского короля достигал от 120 до 140 см. Однако, повторно изучив захоронение Владислава I Локетек, специалисты сделали другие выводы.

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В ходе своего недавнего исследования ученые выяснили, что польский король по прозвищу Владислав I Локетек (получивший название из-за своего небольшого роста) не был таким низким, как считалось ранее, пишет The First News.

По словам исследователей, изучавших захоронение короля в замке Вавель в Кракове, в надежде получить генетический материал, прозвище могло даже не относиться к росту короля, который, как считается, составлял около от 120 до 140 см.

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гробница короля, статуи, фото Fullscreen
По словам исследователей прозвище могло даже не относиться к росту короля, который, как считается, составлял около от 120 до 140 см

"По нашим данным, на самом деле при жизни король был ростом около 152-155 см. Хотя для средневековья это было не так мало, люди тогда были ниже ростом", — рассказал ведущий автор исследования ученый Томаш Вагнер.

Несмотря на свое прозвище, Владислав I Локетек был одним из величайших королей Польши и восстановил королевство после периода феодальной раздробленности, начавшегося в начале XII века.

кости, король, фото Fullscreen
Последнее открытие было сделано после того, как археологи использовали эндоскоп, продетый через три 18-миллиметровых отверстия

Последнее открытие было сделано после того, как археологи использовали эндоскоп, продетый через три 18-миллиметровых отверстия, чтобы заглянуть внутрь погребальной камеры правителя.

Так устройство показало, что король, чьи останки были в очень хорошем состоянии, был похоронен без гроба и положен прямо на каменное дно погребальной камеры. Обычно средневековые гробы королей ставили на железные прутья, поэтому при разложении этих материалов внутренняя часть саркофага разрушалась.

останки, король, гробница, фото Fullscreen
Тем не менее другие артефакты, найденные в захоронении имели хорошую сохранность

Тем не менее другие артефакты, найденные в захоронении имели хорошую сохранность, включая королевский скипетр, темно-синюю одежду правителя и его остроконечные туфли, шелковый платок, который наложили мертвецу на лицо, а также королевский пояс. Однако, как ни странно, на черепе короля не было обнаружено никаких следов короны.

По словам Вагнера, хотя слухи о короне все же ходили, когда гробница была открыта в XIX веке, маловероятно, что ее туда вообще помещали.

Владислав I Локетек, конь, рисунок, фото Fullscreen
Несмотря на свое прозвище, Владислав I Локетек был одним из величайших королей Польши

"Скорее всего, ее там и не было, потому что на черепе остался бы какой-то след или разбросанные фрагменты материалов короны. Попытка выкрасть головной убор потребовала бы перемещения черепа, однако он оставался нетронутым с тех пор, как тело было помещено в гробницу", — заключил Вагнер.

Щебень, который можно увидеть на фотографиях, относится к XIX веку. Готическая каменная надгробная плита была создана в 1341-1346 годах на средства сына и преемника Владислава короля Казимира III Великого. Навес, закрывающий надгробие, датируется началом рубежа XX века.

Напомним, что ранее археологи совершили другое не менее интересное открытие. Так, в Египте они наткнулись на древний саркофаг из розового гранита. Саркофаг принадлежал вельможе Птах-эм-виа — служившему главой казначейства при Рамзесе II.