Король по локоть. Польский монарх Владислав I Локетек оказался выше, чем предполагалось (фото)

Ранее эксперты считали, что рост польского короля достигал от 120 до 140 см. Однако, повторно изучив захоронение Владислава I Локетек, специалисты сделали другие выводы.

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В ходе своего недавнего исследования ученые выяснили, что польский король по прозвищу Владислав I Локетек (получивший название из-за своего небольшого роста) не был таким низким, как считалось ранее, пишет The First News.

По словам исследователей, изучавших захоронение короля в замке Вавель в Кракове, в надежде получить генетический материал, прозвище могло даже не относиться к росту короля, который, как считается, составлял около от 120 до 140 см.

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[ + – ] По словам исследователей прозвище могло даже не относиться к росту короля, который, как считается, составлял около от 120 до 140 см

"По нашим данным, на самом деле при жизни король был ростом около 152-155 см. Хотя для средневековья это было не так мало, люди тогда были ниже ростом", — рассказал ведущий автор исследования ученый Томаш Вагнер.

Несмотря на свое прозвище, Владислав I Локетек был одним из величайших королей Польши и восстановил королевство после периода феодальной раздробленности, начавшегося в начале XII века.

[ + – ] Последнее открытие было сделано после того, как археологи использовали эндоскоп, продетый через три 18-миллиметровых отверстия

Последнее открытие было сделано после того, как археологи использовали эндоскоп, продетый через три 18-миллиметровых отверстия, чтобы заглянуть внутрь погребальной камеры правителя.

Так устройство показало, что король, чьи останки были в очень хорошем состоянии, был похоронен без гроба и положен прямо на каменное дно погребальной камеры. Обычно средневековые гробы королей ставили на железные прутья, поэтому при разложении этих материалов внутренняя часть саркофага разрушалась.

[ + – ] Тем не менее другие артефакты, найденные в захоронении имели хорошую сохранность

Тем не менее другие артефакты, найденные в захоронении имели хорошую сохранность, включая королевский скипетр, темно-синюю одежду правителя и его остроконечные туфли, шелковый платок, который наложили мертвецу на лицо, а также королевский пояс. Однако, как ни странно, на черепе короля не было обнаружено никаких следов короны.

По словам Вагнера, хотя слухи о короне все же ходили, когда гробница была открыта в XIX веке, маловероятно, что ее туда вообще помещали.

[ + – ] Несмотря на свое прозвище, Владислав I Локетек был одним из величайших королей Польши

"Скорее всего, ее там и не было, потому что на черепе остался бы какой-то след или разбросанные фрагменты материалов короны. Попытка выкрасть головной убор потребовала бы перемещения черепа, однако он оставался нетронутым с тех пор, как тело было помещено в гробницу", — заключил Вагнер.

Щебень, который можно увидеть на фотографиях, относится к XIX веку. Готическая каменная надгробная плита была создана в 1341-1346 годах на средства сына и преемника Владислава короля Казимира III Великого. Навес, закрывающий надгробие, датируется началом рубежа XX века.

Напомним, что ранее археологи совершили другое не менее интересное открытие. Так, в Египте они наткнулись на древний саркофаг из розового гранита. Саркофаг принадлежал вельможе Птах-эм-виа — служившему главой казначейства при Рамзесе II.