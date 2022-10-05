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Король по лікоть. Польський монарх Владислав I Локетек виявився вищим, ніж передбачалося (фото)

скелет, король, гробниця, фото
Останки Владислава I Локетека

Раніше експерти вважали, що зріст польського короля досягав від 120 до 140 см. Проте, повторно вивчивши поховання Владислава I Локетека, фахівці зробили інші висновки.

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Під час свого недавнього дослідження вчені з'ясували, що польський король на прізвисько Владислав I Локетек (що отримав ім'я через свій невеликий зріст) не був таким низьким, як вважалося раніше, пише The First News.

За словами дослідників, які вивчали поховання короля у замку Вавель у Кракові, в надії отримати генетичний матеріал, прізвисько могло навіть не стосуватися зросту короля, який, як вважається, становив близько від 120 до 140 см.

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гробниця короля, статуї, фото Fullscreen
За словами дослідників прізвисько могло навіть не стосуватись зросту короля, який, як вважається, становив близько від 120 до 140 см.

"За нашими даними, насправді за життя король був зростом близько 152-155 см. Хоча для середньовіччя це було не так мало, люди тоді були нижчими на зріст", — розповів провідний автор дослідження вчений Томаш Вагнер.

Незважаючи на своє прізвисько, Владислав I Локетек був одним із найвидатніших королів Польщі і відновив королівство після періоду феодальної роздробленості, що розпочався на початку XII століття.

кістки, король, фото Fullscreen
Останнє відкриття було зроблено після того, як археологи використовували ендоскоп, протягнутий через три 18-міліметрові отвори.

Останнє відкриття було зроблено після того, як археологи використовували ендоскоп, протягнутий через три 18-міліметрові отвори, щоб заглянути всередину похоронної камери правителя.

Так пристрій показав, що короля, чиї останки були в дуже хорошому стані, було поховано без труни і покладено прямо на кам'яне дно похоронної камери. Зазвичай середньовічні труни королів ставили на залізні прути, тому під час розкладання цих матеріалів внутрішня частина саркофагу руйнувалася.

останки, король, гробниця, фото Fullscreen
Проте інші артефакти, знайдені у похованні мали хорошу безпеку

Проте інші артефакти, знайдені в похованні мали хорошубезпеку, включаючи королівський скіпетр, темно-синій одяг правителя та його гострі туфлі, шовкову хустку, яку наклали мерцеві на обличчя, а також королівський пояс. Однак, як не дивно, на черепі короля не було виявлено жодних слідів корони.

За словами Вагнера, хоча чутки про корону все ж таки ходили, коли гробниця була відкрита в XIX столітті, малоймовірно, що її туди взагалі поміщали.

Владислав I Локетек, кінь, малюнок, фото Fullscreen
Незважаючи на своє прізвисько, Владислав I Локетек був одним із найвидатніших королів Польщі

"Швидше за все, її там і не було, тому що на черепі залишився б якийсь слід або розкидані фрагменти матеріалів корони. Спроба викрасти головний убір зажадала б переміщення черепа, проте він залишався незайманим відтоді, як тіло було поміщене в гробницю", — зазначив Вагнер.

Щебінь, який можна побачити на фотографіях, належить до XIX століття. Готична кам'яна надгробна плита була створена в 1341-1346 роках коштом сина і наступника Владислава короля Казимира III Великого. Навіс, що закриває надгробок, датується початком рубежу ХХ століття.

Нагадаємо, що раніше археологи зробили інше не менш цікаве відкриття. Так, у Єгипті вони натрапили на стародавній саркофаг із рожевого граніту. Саркофаг належав вельможі Птах-ем-віа, який служив головою казначейства при Рамзесі II.