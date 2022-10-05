Король по лікоть. Польський монарх Владислав I Локетек виявився вищим, ніж передбачалося (фото)

Раніше експерти вважали, що зріст польського короля досягав від 120 до 140 см. Проте, повторно вивчивши поховання Владислава I Локетека, фахівці зробили інші висновки.

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Під час свого недавнього дослідження вчені з'ясували, що польський король на прізвисько Владислав I Локетек (що отримав ім'я через свій невеликий зріст) не був таким низьким, як вважалося раніше, пише The First News.

За словами дослідників, які вивчали поховання короля у замку Вавель у Кракові, в надії отримати генетичний матеріал, прізвисько могло навіть не стосуватися зросту короля, який, як вважається, становив близько від 120 до 140 см.

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[ + – ] За словами дослідників прізвисько могло навіть не стосуватись зросту короля, який, як вважається, становив близько від 120 до 140 см.

"За нашими даними, насправді за життя король був зростом близько 152-155 см. Хоча для середньовіччя це було не так мало, люди тоді були нижчими на зріст", — розповів провідний автор дослідження вчений Томаш Вагнер.

Незважаючи на своє прізвисько, Владислав I Локетек був одним із найвидатніших королів Польщі і відновив королівство після періоду феодальної роздробленості, що розпочався на початку XII століття.

[ + – ] Останнє відкриття було зроблено після того, як археологи використовували ендоскоп, протягнутий через три 18-міліметрові отвори.

Останнє відкриття було зроблено після того, як археологи використовували ендоскоп, протягнутий через три 18-міліметрові отвори, щоб заглянути всередину похоронної камери правителя.

Так пристрій показав, що короля, чиї останки були в дуже хорошому стані, було поховано без труни і покладено прямо на кам'яне дно похоронної камери. Зазвичай середньовічні труни королів ставили на залізні прути, тому під час розкладання цих матеріалів внутрішня частина саркофагу руйнувалася.

[ + – ] Проте інші артефакти, знайдені у похованні мали хорошу безпеку

Проте інші артефакти, знайдені в похованні мали хорошубезпеку, включаючи королівський скіпетр, темно-синій одяг правителя та його гострі туфлі, шовкову хустку, яку наклали мерцеві на обличчя, а також королівський пояс. Однак, як не дивно, на черепі короля не було виявлено жодних слідів корони.

За словами Вагнера, хоча чутки про корону все ж таки ходили, коли гробниця була відкрита в XIX столітті, малоймовірно, що її туди взагалі поміщали.

[ + – ] Незважаючи на своє прізвисько, Владислав I Локетек був одним із найвидатніших королів Польщі

"Швидше за все, її там і не було, тому що на черепі залишився б якийсь слід або розкидані фрагменти матеріалів корони. Спроба викрасти головний убір зажадала б переміщення черепа, проте він залишався незайманим відтоді, як тіло було поміщене в гробницю", — зазначив Вагнер.

Щебінь, який можна побачити на фотографіях, належить до XIX століття. Готична кам'яна надгробна плита була створена в 1341-1346 роках коштом сина і наступника Владислава короля Казимира III Великого. Навіс, що закриває надгробок, датується початком рубежу ХХ століття.

Нагадаємо, що раніше археологи зробили інше не менш цікаве відкриття. Так, у Єгипті вони натрапили на стародавній саркофаг із рожевого граніту. Саркофаг належав вельможі Птах-ем-віа, який служив головою казначейства при Рамзесі II.