Большая потеря. В России умер последний человек, который знал древний язык

Теперь в РФ больше нет носителей алеутского языка, зато они остались в США.

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Алеутский язык является одним из один из эскимосско-алеутских языков и на нем разговаривали алеуты – коренные жители Алеутских островов (находятся рядом с Аляской), Командорских островов (находятся рядом с полуостровом Камчатка) и жители современного штата Аляска, США. Большинство оставшихся алеутов живут на Аляске и лишь небольшая часть в Камчатском крае России. Но 4 октября 2022 года стало известно о том, что последний человек, который владел алеутским языком, проживающий в РФ, умер, пишет Сноб.

Последним жителем РФ, который разговаривал на алеутском языке был Геннадий Яковлев и его смерти сообщил глава Камчатского края.

[ + – ] Последним жителем РФ, который разговаривал на алеутском языке был Геннадий Яковлев Фото: Telegram

12 лет назад, согласно данным переписи населения, в России проживало только 45 человек, которые разговаривали на алеутском языке, в то время, как в США их начитывалось 150 человек.

Большинство алеутов, живущих в США говорят по-английски, это же касается и России, где оставшиеся алеуты больше говорят по-русски. Хотя на самом большом острове Командирских островов (Россия), острове Беринга, все еще изучают в одной школе алеутский язык и местные жители вставляют в предложения на русском языке некоторые слова из алеутского языка.

В прошлом году состоялось знаменательное событие в современной истории алеутов, которые живут в США и РФ. Они впервые смогли поговорить с помощью видеосвязи на своем родном языке между собой. Эта видеоконференция была организована в рамках попыток сохранить исчезающий алеутский язык.

Фокус уже писал о исследовании одного из древних африканских языков, который был создан безграмотными авторами.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось расшифровать еще одну древнейшую письменность. Эламское линейное письмо использовали на территории современного Ирана.