Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Технології та наука

Велика втрата. У Росії померла остання людина, яка знала стародавню мову

Геннадій Яковлєв
Фото: Telegram | У Росії померла остання людина, яка знала алеутську мову

Тепер в РФ більше немає носіїв алеутської мови, проте вони залишилися в США.

Related video

Алеутська мова є однією з ескімосько-алеутських мов і нею розмовляли алеути — корінні жителі Алеутських островів (перебувають поряд з Аляскою), Командорських островів (перебувають поряд із півостровом Камчатка) та жителі сучасного штату Аляска, США. Більшість алеутів, які залишилися, живуть на Алясці й лише невелика частина в Камчатському краї Росії. Але 4 жовтня 2022 року стало відомо про те, що остання людина, яка володіла алеутською мовою, котра проживає в РФ, померла, пише Сноб.

Останнім жителем РФ, який розмовляв алеутською мовою був Геннадій Яковлєв та про його смерть повідомив голова Камчатського краю.

Геннадій Яковлєв Fullscreen
Останнім жителем РФ, який розмовляв алеутською мовою був Геннадій Яковлєв
Фото: Telegram

12 років тому, згідно з даними перепису населення, в Росії проживало лише 45 осіб, які розмовляли алеутською мовою, тоді як у США їх налічувалося 150 осіб.

Більшість алеутів, котрі живуть у США говорять англійською, це ж стосується і Росії, де алеути, які залишилися, більше говорять російською. Хоча на найбільшому острові Командирських островів (Росія), острові Беринга, все ще вивчають в одній школі алеутську мову й місцеві жителі вставляють у пропозиції російською мовою деякі слова алеутської мови.

Минулого року відбулася знаменна подія у сучасній історії алеутів, які мешкають у США та РФ. Вони вперше змогли поговорити за допомогою відеозв'язку своєю рідною мовою між собою. Ця відеоконференція була організована в межах спроб зберегти алеутську мову, що зникає.

Фокус уже писав про дослідження однієї з древніх африканських мов, яку було створено безграмотними авторами.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося розшифрувати ще одну найдавнішу писемність. Еламський лінійний лист використовували на території сучасного Ірану.