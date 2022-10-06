Велика втрата. У Росії померла остання людина, яка знала стародавню мову

Тепер в РФ більше немає носіїв алеутської мови, проте вони залишилися в США.

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Алеутська мова є однією з ескімосько-алеутських мов і нею розмовляли алеути — корінні жителі Алеутських островів (перебувають поряд з Аляскою), Командорських островів (перебувають поряд із півостровом Камчатка) та жителі сучасного штату Аляска, США. Більшість алеутів, які залишилися, живуть на Алясці й лише невелика частина в Камчатському краї Росії. Але 4 жовтня 2022 року стало відомо про те, що остання людина, яка володіла алеутською мовою, котра проживає в РФ, померла, пише Сноб.

Останнім жителем РФ, який розмовляв алеутською мовою був Геннадій Яковлєв та про його смерть повідомив голова Камчатського краю.

[ + – ] Останнім жителем РФ, який розмовляв алеутською мовою був Геннадій Яковлєв Фото: Telegram

12 років тому, згідно з даними перепису населення, в Росії проживало лише 45 осіб, які розмовляли алеутською мовою, тоді як у США їх налічувалося 150 осіб.

Більшість алеутів, котрі живуть у США говорять англійською, це ж стосується і Росії, де алеути, які залишилися, більше говорять російською. Хоча на найбільшому острові Командирських островів (Росія), острові Беринга, все ще вивчають в одній школі алеутську мову й місцеві жителі вставляють у пропозиції російською мовою деякі слова алеутської мови.

Минулого року відбулася знаменна подія у сучасній історії алеутів, які мешкають у США та РФ. Вони вперше змогли поговорити за допомогою відеозв'язку своєю рідною мовою між собою. Ця відеоконференція була організована в межах спроб зберегти алеутську мову, що зникає.

Фокус уже писав про дослідження однієї з древніх африканських мов, яку було створено безграмотними авторами.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося розшифрувати ще одну найдавнішу писемність. Еламський лінійний лист використовували на території сучасного Ірану.