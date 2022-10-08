Самцы альбатроса образовали семью из-за неудачи с самками: эксперты назвали причину (видео)

Представители одного пола оказывают друг другу знаки внимания, чтобы не остаться в полном одиночестве.

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В Новой Зеландии два самца альбатроса сошлись вместе после того, как их отвергла самка. Сюжет об этом показали в эфире программы BBC’s Frozen Planet II.

На необитаемом субарктическом острове Антиподов исследователи во главе с ведущим Дэвидом Аттенборо заметили 14-летнего мальчика-альбатроса, который решил найти себе пару. Он пытался завоевать самку, хвастаясь размахом своих крыльев — это типичный брачный ритуал для этого вида птиц. В самый ответственный момент на ухажера налетел соперник, которому удалось прогнать претендента.

Потерпев неудачу, альбатрос решил вновь испытать судьбу с другим одиноким сородичем. На этот раз ритуал прошел успешно, и спустя несколько минут птицы закрутили бурный роман, обнимаясь, целуясь и оказывая друг другу знаки внимания. Вот только авторы фильма обратили внимание, что оба партнеры — самцы. Не исключено, что пара проведет вместе всю оставшуюся жизнь, ведь альбатросы — это один из самых моногамных видов птиц. Как правило, они путешествуют раздельно, но каждые два года ищут своего любимого партнера для спаривания и выращивания птенцов.

Как узнала команда BBC, на Островах Антиподов однополые отношения встречаются все чаще из-за большого количества самцов, их примерно втрое больше, чем самок. Последние улетают охотиться на север, где часто погибают, сталкиваясь с оборудованием рыболовных флотилий. По мнению исследователей, гомосексуальное партнерство не приносит самцам никаких преимуществ, таких как продолжение рода, но альбатросы все равно предпочитают их полному одиночеству.

Ранее ученые раскрыли частую причину расставаний среди альбатросов. Как оказалось, около 13% пар "разводятся" из-за мягкого характера и застенчивости самцов. В какой-то момент самка может решить, что спаривание с партнером ей не светит, и отправиться на поиски нового "мужа".

Недавно в зоопарке Нью-Йорка у пары однополых пингвинов впервые появился птенец. Среди этих животных гомосексуальные отношения встречаются довольно часто, и они ведут себя как полноценные родители. Гетеросексуалная пара пингвинов Гумбольдта постоянно разбивала свои яйца, поэтому сотрудники зоопарка перенесли одно из них семье из двух самцов, которые справились с задачей.