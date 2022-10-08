Самці альбатроса утворили сім'ю через невдачі із самками: експерти назвали причину (відео)

Представники однієї статі надають один одному знаки уваги, щоб не залишитися на самоті.

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У Новій Зеландії два самці альбатроси зійшлися разом після того, як їм відмовила самка. Сюжет про це показали в ефірі програми BBC's Frozen Planet II.

На безлюдному субарктичному острові Антиподів дослідники на чолі з ведучим Девідом Аттенборо помітили 14-річного хлопчика-альбатроса, який вирішив знайти собі пару. Він намагався завоювати самку, вихваляючись розмахом своїх крил — це типовий шлюбний ритуал для цього виду птахів. У найвідповідальніший момент на залицяльника налетів суперник, якому вдалося прогнати претендента.

Зазнавши невдачі, Альбатрос вирішив знову випробувати долю з іншим самотнім родичем. Цього разу ритуал пройшов успішно, і за кілька хвилин птахи закрутили бурхливий роман, обіймаючись, цілуючись і надаючи один одному знаки уваги. Ось тільки автори фільму звернули увагу, що обидва партнери – самці. Не заперечують, що пара проведе разом усе життя, адже альбатроси — це один із наймоногамніших видів птахів. Як правило, вони подорожують окремо, але кожні два роки шукають свого коханого партнера для парування і вирощування пташенят.

Як дізналася команда ВВС, на Островах Антиподів одностатеві стосунки зустрічаються все частіше через велику кількість самців, їх приблизно втричі більше, ніж самок. Останні відлітають полювати на північ, де часто гинуть, стикаючись з обладнанням рибальських флотилій. На думку дослідників, гомосексуальне партнерство не приносить самцям жодних переваг, таких як продовження роду, але альбатроси все одно віддають перевагу їхній самоті.

Раніше вчені розкрили часту причину розлучень серед альбатросів. Як з'ясувалося, приблизно 13% пар "розлучаються" через м'який характер і сором'язливість самців. Якоїсь миті самка може вирішити, що спарювання з партнером їй не світить, і вирушити на пошуки нового "чоловіка".

Нещодавно в зоопарку Нью-Йорка у пари одностатевих пінгвінів вперше з'явилося пташеня. Серед цих тварин гомосексуальні стосунки трапляються досить часто, і вони поводяться як повноцінні батьки. Гетеросексуальна пара пінгвінів Гумбольдта постійно розбивала свої яйця, тому співробітники зоопарку перенесли одне з них сім'ї із двох самців, які впоралися із завданням.