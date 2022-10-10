Египтологи выяснили, что при захоронении с телом Тутанхамона обращались крайне небрежно

К такому выводу ученые пришли повторно изучив гробницу мальчика-короля. Его похоронили в спешке, используя могилу, предназначенную для кого-то другого.

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Сегодня Тутанхамон является одним из самых известных египетских фараонов, но также и одним из самых загадочных. Сын могущественного и противоречивого Аменхотепа IV, Тутанхамона взошел на престол после смерти своего отца, пишет The Grunge.

В то время ему было около 9 лет. Девятилетний ребенок был не совсем готов править могущественной цивилизацией, поэтому любые политические и военные решения принимались старейшинами и военачальниками. Трудно узнать, как "управлял" фараон в течение следующих 10 лет, вплоть до своей смерти около 1323 года до.н.э. , и сколько его решений было принято людьми, работавшими "за кулисами", особенно потому, что Тутанхамон был очень слабым мальчиком.

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По данным египтологов, Тутанхамон страдал заболеванием костей, у него была косолапость, и ему приходилось пользоваться тростью. Тесты ДНК, проведенные в 2010 году, также показали, что Тутанхамон несколько раз заражался малярией — это самое старое генетическое доказательство болезни, обнаруженное до сих пор, и что он получил серьезный перелом бедренной кости.

Уже давно ведутся споры о том, как именно умер Тутанхамон. Популярной теорией всегда было то, что его отравили или убили ударом по голове, что могло бы объяснить, почему он был похоронен в спешке, а с его телом не обращались так тщательно, как ожидалось. Но другие теории предполагают, что он мог умереть от заражения крови или даже от несчастного случая.

Погребение — неподходящее для царя

[ + – ] Когда английский археолог Говард Картер обнаружил гробницу Тутанхамона в 1922 году, ученым мало что было известно о мальчике-короле

Когда английский археолог Говард Картер обнаружил гробницу Тутанхамона в 1922 году, ученым мало что было известно о мальчике-короле. У археологов в то время не было надлежащих технологий, чтобы выяснить, что случилось с молодым фараоном, но с самого начала было ясно, что его гробница не похожа на другие царские захоронения.

Гробница Тутанхамона — довольно маленькая и лишена того великолепия, которого ожидаешь от человека его статуса. Скорее всего, это связано с тем, что фараон умер молодым и неожиданно, поэтому для него не было готовой могилы. В результате его похоронили в спешке, используя могилу, предназначенную для кого-то другого. Некоторое время эксперты даже думали, что в гробнице может быть потайная комната, которая только казалась маленькой, но на самом деле они ошиблись. Сканирование и исследования захоронения больше ничего не выявили.

Еще одним признаком того, как быстро был похоронен король, являются многочисленные коричневые пятна на стенах и фресках. Только недавно ученые выяснили, что пятна являются результатом побочных продуктов грибков и бактерий, вызванных слишком поспешными работами по штукатурке и покраске, что указывает на то, что гробница была запечатана до того, как стены успели полностью высохнуть. Тут же юного правителя в спешке и забальзамировали.

Напомним, что недавно ученые обнаружили кости детей Тутанхамона. Как выяснилось, они находились прямо в его гробнице. Ими оказались останки 317a и 317b, которые при открытии гробницы мальчика-царя специалисты не смогли идентифицировать. В результате останки были надежно спрятаны.