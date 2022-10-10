Єгиптологи з'ясували, що під час поховання з тілом Тутанхамона поводилися вкрай недбало

Такого висновку вчені дійшли, повторно вивчивши гробницю хлопчика-короля. Його поховали поспіхом, використовуючи могилу, призначену для когось іншого.

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Сьогодні Тутанхамон є одним із найвідоміших єгипетських фараонів, але також і одним із найзагадковіших. Син могутнього та суперечливого Аменхотепа IV, Тутанхамона зійшов на престол після смерті свого батька, пише The Grunge.

На той час йому було близько 9 років. Дев'ятирічна дитина була не зовсім готова правити могутньою цивілізацією, тому будь-які політичні та військові рішення ухвалювали старійшини та воєначальники. Важко дізнатися, як "керував" фараон протягом наступних 10 років, аж до своєї смерті близько 1323 до.н.е., і скільки його рішень було ухвалено людьми, які працювали "за лаштунками", особливо тому, що Тутанхамон був дуже слабким хлопчиком.

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За даними єгиптологів, Тутанхамон страждав на захворювання кісток, у нього була клишоногість, і йому доводилося користуватися тростиною. Тести ДНК, проведені у 2010 році, також показали, що Тутанхамон кілька разів заражався малярією — це найстаріший генетичний доказ хвороби, виявлений досі, і що він отримав серйозний перелом стегнової кістки.

Уже давно точаться суперечки щодо того, як саме помер Тутанхамон. Популярною теорією завжди було те, що його отруїли або вбили ударом по голові, що могло б пояснити, чому його поховали поспіхом, а з його тілом не поводилися так ретельно, як очікувалося. Але інші теорії припускають, що міг померти від зараження крові та навіть від нещасного випадку.

Поховання — непридатне для царя

[ + – ] Коли англійський археолог Говард Картер виявив гробницю Тутанхамона в 1922 році, вченим мало що було відомо про хлопчика-короля

Коли англійський археолог Говард Картер виявив гробницю Тутанхамона в 1922 році, вченим мало що було відомо про хлопчика-короля. У археологів тоді не було належних технологій, щоб з'ясувати, що трапилося з молодим фараоном, але від самого початку було ясно, що його гробниця не схожа на інші царські поховання.

Гробниця Тутанхамона — досить маленька та позбавлена тієї пишності, на яку очікуєш від людини її статусу. Скоріше за все, це пов'язано з тим, що фараон помер молодим і несподівано, тому для нього не підготували могилу. В результаті його поховали поспіхом, використовуючи могилу, призначену для когось іншого. Деякий час експерти навіть думали, що в гробниці може бути потайна кімната, яка тільки здавалася маленькою, але насправді вони помилилися. Сканування й дослідження поховання більше нічого не виявили.

Ще однією ознакою того, як швидко був похований король, є численні коричневі плями на стінах і фресках. Тільки нещодавно вчені з'ясували, що плями є результатом побічних продуктів грибків і бактерій, викликаних занадто поспішними роботами зі штукатурки та фарбування, що вказує на те, що гробниця була запечатана до того, як стіни встигли повністю висохнути. Тут же юного правителя поспіхом і забальзамували.

Нагадаємо, що нещодавно вчені виявили кістки дітей Тутанхамона. Як з'ясувалося, вони були просто в його гробниці. Ними виявилися рештки 317a та 317b, які під час відкриття гробниці хлопчика-царя фахівці не змогли ідентифікувати. В результаті останки були надійно заховані.