Ученые нашли эффективный способ поиска внеземной жизни: помогла брокколи

Исследователи считают, что газ, выделяемый этим растением, может подсказать, на каких планетах стоит искать формы жизни.

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Ученые десятилетиями занимаются поисками внеземной жизни в нашей галактике Млечный Путь. Еще два года назад в Атмосфере Венеры был найден химический элемент, который может свидетельствовать о наличии жизни на этой планете, пишет Forbes.

Тогда ученые обнаружили химический фосфин (Р3), который на Земле создается лишь бактериями и микробами. Обнаружение этого химического элемента дало надежду астробиологам, что поиски внеземной жизни вскоре увенчаются успехом. Впрочем, надежды не оправдались и спустя время споров, ученые пришли к выводу, что наличие фосфина на Венере стоит рассматривать лишь, как свидетельство аномального и необъяснимого химического состава планеты.

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Но находка все же натолкнула астробиологов на поиски газов, которые могут рассказать о наличии биологической жизни в атмосферах планет вокруг красных карликов — холодных звезд, которые составляют порядка 70% всей нашей галактики Млечный Путь.

Дело в том, что в процессе жизни все растения и организмы на Земле выделяют токсины в виде газа — в процессе метилирования они добавляют углерод и три атома водорода к химическому элементу.

Ученые изучили эти газы, и пришли к выводу, что одним из наиболее любопытных был бы поиск метилбромида, который выделяет брокколи. По мнению астробиологов, именно бромистый метил является наиболее эффективным в поисках внеземной жизни — он остается в атмосфере в течение более короткого времени, чем традиционные биосигнатурные газы.

По словам планетолога UCR и автора исследования Микаэлы Леунг, обнаружение этого газа на любой из планет с высокой долей вероятности свидетельствовало бы о том, что он был произведен недавно, и то, что его создало все еще продолжает производить бромид метила. Она также отмечает, что существует не так много способов создания метилбромида, а потому его обнаружение с высокой долей вероятности будет свидетельствовать о наличии жизни на планете.

Этот газ существует на нашей планете, однако его трудно обнаружить из-за солнечного ультрафиолетового света, который разрушает бромид метила. При этом астробиологи уверены, что легче всего этот газ будет обнаружить именно на планетах вокруг красных карликов, где ультрафиолетовое излучение не так интенсивно.

По словам соавтора исследования, астробиолога UCR Эдди Швитермана, метилбромид — лишь один из многих газов, которые могли бы послужить эффективными способами поиска внеземной жизни. По словам ученых, данное исследование лишь "верхушка айсберга", однако это большой и важный шаг в обнаружении жизни на других планетах.

Ранее Фокус писал, что ученые назвали планеты, на которых стоит искать внеземную жизнь.