Учені знайшли ефективний спосіб пошуку позаземного життя: допомогла брокколі

Дослідники вважають, що газ, який виділяє ця рослина, може підказати, на яких планетах варто шукати форми життя.

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Учені десятиліттями займаються пошуками позаземного життя в нашій галактиці Чумацький Шлях. Ще два роки тому в атмосфері Венери знайшли хімічний елемент, який може свідчити про існування життя на цій планеті, пише Forbes.

Тоді вчені виявили хімічний фосфін (Р3), який на Землі створюється лише бактеріями та мікробами. Виявлення цього хімічного елемента дало надію астробіологам, що пошуки позаземного життя незабаром увінчаються успіхом. Утім, надії не виправдалися, і через деякий час суперечок учені дійшли висновку, що наявність фосфіну на Венері варто розглядати лише як свідчення аномального та незрозумілого хімічного складу планети.

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Але знахідка все ж таки наштовхнула астробіологів на пошуки газів, які можуть розповісти про наявність біологічного життя в атмосферах планет навколо червоних карликів — холодних зірок, які становлять близько 70% всієї нашої галактики Чумацький Шлях.

Справа в тому, що в процесі життя всі рослини та організми на Землі виділяють токсини у вигляді газу — в процесі метилювання вони додають вуглець і три атоми водню до хімічного елемента.

Учені вивчили ці гази та дійшли висновку, що одним із найцікавіших був би пошук метилброміду, який виділяє броколі. На думку астробіологів, саме бромистий метил є найефективнішим у пошуках позаземного життя — він залишається в атмосфері протягом коротшого часу, ніж традиційні біосигнатурні гази.

За словами планетологині UCR і авторки дослідження Мікаели Леунг, виявлення цього газу на будь-якій із планет із високою ймовірністю свідчило б про те, що він був вироблений нещодавно, і те, що його створило, все ще продовжує виробляти бромід метилу. Вона також зазначає, що існує не так багато способів створення метилброміду, а тому його виявлення з високою ймовірністю свідчить про наявність життя на планеті.

Цей газ існує на нашій планеті, проте його важко виявити через сонячне ультрафіолетове світло, яке руйнує бромід метилу. При цьому астробіологи впевнені, що найлегше цей газ виявити саме на планетах навколо червоних карликів, де ультрафіолетове випромінювання не таке інтенсивне.

За словами співавтора дослідження, астробіолога UCR Едді Швітермана, метилбромід — лише один із багатьох газів, які могли б стати ефективними способами пошуку позаземного життя. За словами вчених, це дослідження лише "верхівка айсберга", проте це великий і важливий крок у виявленні життя на інших планетах.

Раніше Фокус писав, що вчені назвали планети, на яких варто шукати позаземне життя.