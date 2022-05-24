Під двома сонцями. Учені з'ясували, на яких планетах варто шукати позаземне життя

Дослідники вважають, що варто звернути увагу на подвійні зіркові системи.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Учені з Копенгагенського університету, Данія, дійшли висновку, що під час пошуків інопланетного життя варто звернути увагу на подвійні зіркові системи, які складаються із зірок, схожих на Сонце. Планети, які обертаються навколо цих зірок, мають високі шанси появи позаземного життя, повідомляє Daily Mail.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Данські вчені вважають, що потрібно шукати зірки, схожі на Сонце, якщо ми хочемо знайти позаземне життя на планетах, що їх оточують. Але нове дослідження показує, що планетні системи, які оточують подвійні, схожі на Сонце зірки, є ще найкращим місцем для пошуку позаземного життя.

Життя швидше за все існує у подвійних зіркових системах

За словами вчених, майже половина зірок розміром із Сонце знаходиться саме у подвійних системах, де зірки обертаються навколо один одного та гравітаційно пов'язані між собою. У таких зоряних системах зона проживання, ділянка космосу, де може виникнути життя на навколишніх планетах, набагато більша. Обидві зірки нагрівають планети одна одну, а це означає, що навколо однієї з них точно може з'явитися планета з рідкою водою і життям.

У межах нового дослідження учені звернули увагу на систему з двох зірок під назвою NGC 1333-IRAS2A, яка знаходиться на відстані приблизно 1 000 світлових років від нас. Поки що ця зоряна система оточена диском із газу та пилу та навколо неї ще не сформувалися планети.

[ + – ] У межах нового дослідження учені звернули увагу на систему з двох зірок під назвою NGC 1333-IRAS2A, яка знаходиться на відстані приблизно 1000 світлових років від нас. Поки що ця зоряна система оточена диском із газу та пилу і навколо неї ще не сформувалися планети Фото: newscientist.com

"Ми використовували дані комплексу радіотелескопів ALMA, щоб вивчити цю зіркову систему. Ми можемо побачити початковий етап формування планет і вважаємо, що в таких зоряних системах життя може з'явитися", — говорить Джес Крістіан Йоргенсен з університету Копенгагена.

Учені створили комп'ютерні моделі, що показують еволюцію навколозоряного диска, з якого у майбутньому сформуються планети.

"З огляду на те, що тут присутні дві зірки, кожна з них впливає на навколишній планетарний диск. Згодом вибухи на цих зірках розірвуть диск на частини і вплинуть на структуру формування майбутніх планет", — говорить Раджика Курувіта з Копенгагенського університету.

[ + – ] Учені вважають, що на планетах, які знаходяться у подвійних зіркових системах, де зірки схожі на наше Сонце, потрібно шукати позаземне життя Фото: SciTechDaily

Учені вважають, що важливу роль у появі життя цих майбутніх планетах зіграють комети, які містять лід та органічні молекули.

"Комети під час падіння принесуть ці молекули на поки що безплідну поверхню планет. Енергія зірок стане причиною випаровування льоду й інших елементів, що може змінити хімічний склад цих планет", — говорить Йоргенсен.

Які телескопи допоможуть знайти життя інших планетах?

За словами вчених, за допомогою радіотелескопів ALMA можна побачити на таких планетах складні органічні молекули, що містять вуглецю. Такі молекули можуть бути будівельними блоками для складніших молекул, з яких з'являється життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо.

[ + – ] За словами вчених, за допомогою радіотелескопів ALMA можна побачити на таких планетах складні органічні молекули, що містять вуглецю. Такі молекули можуть бути будівельними блоками для складніших молекул, з яких з'являється життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо Фото: wikipedia

Комплекс радіотелескопів ALMA, що знаходиться в Чилі, має у своєму складі 66 телескопів. Так, учені можуть отримати набагато точніші дані. Але в той же час учені покладають великі надії на космічний телескоп Вебба, який також досліджуватиме екзопланети в далекому космосі з метою знайти ознаки позаземного життя.

"Ще більше можливостей для пошуку та вивчення органічних молекул нададуть нові телескопи, такі як ELT (Надзвичайно великий телескоп), діаметр дзеркала у якого 39 метрів. Він розпочне свою роботу наприкінці цього десятиліття. Також ми розраховуємо на допомогу найбільшого у світі інтерферометру SKA, який складатиметься з тисяч телескопів у Південній Африці й Австралії", — говорить Йоргенсен.

Фокус уже писав про те, що англійський фізик вважає, що мікробне життя можна знайти усюди у Всесвіті. Але позаземне розумне життя зустрічається набагато рідше, хоча воно точно існує.

Також Фокус писав про те, що вчені "зважили" 873 протопланетні диски, щоб зрозуміти, як формуються інші планетні системи. Так, краще зрозуміти процес формування Сонячної системи.