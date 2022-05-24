Под двумя солнцами. Ученые выяснили, на каких планетах следует искать внеземную жизнь

Исследователи считают, что нужно обратить внимание на двойные звездные системы.

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Ученые из Копенгагенского университета, Дания, пришли к выводу, что во время поисков инопланетной жизни нужно обратить внимание на двойные звездные системы, которые состоят из звезд, похожих на Солнце. Планеты, которые вращаются вокруг этих звезд, имеют высокие шансы для появления внеземной жизни, сообщает Daily Mail.

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Датские ученые считают, что нужно искать звезды, похожие на Солнце, если мы хотим обнаружить внеземную жизнь на планетах, которые их окружают. Но новое исследование показывает, что планетные системы, которые окружают двойные, похожие на Солнце звезды, являются еще лучшим местом для поиска внеземной жизни.

Жизнь скорее всего существует в двойных звездных системах

По словам ученых, почти половина звезд размером с Солнце находится именно в двойных системах, где звезды вращаются вокруг друг друга и гравитационно связаны между собой. В таких звездных системах зона обитаемости, область космоса, где может возникнуть жизнь на окружающих планетах, намного больше. Обе звезды нагревают планеты друг друга, а это значит, что вокруг одной из них точно может появиться планета с жидкой водой и жизнью.

В рамках нового исследования ученые обратили свое внимание на систему из двух звезд под названием NGC 1333-IRAS2A, которая находится на расстоянии примерно 1000 световых лет от нас. Пока что эта звездная система окружена диском из газа и пыли и вокруг нее еще не сформировались планеты.

[ + – ] В рамках нового исследования ученые обратили свое внимание на систему из двух звезд под названием NGC 1333-IRAS2A, которая находится на расстоянии примерно 1000 световых лет от нас. Пока что эта звездная система окружена диском из газа и пыли и вокруг нее еще не сформировались планеты Фото: newscientist.com

"Мы использовали данные комплекса радиотелескопов ALMA, чтобы изучить эту звездную систему. Мы можем увидеть начальный этап формирования планет и считаем, что в таких звездных системах жизнь может появиться", — говорит Джес Кристиан Йоргенсен из Копенгагенского университета.

Ученые создали компьютерные модели, которые показывают эволюцию околозвездного диска, из которого в будущем сформируются планеты.

"Учитывая, что здесь присутствуют две звезды, каждая из них влияет на окружающий планетарный диск. Со временем взрывы на эти звездах разорвут диск на части и повлияют на структуру формирования будущих планет", — говорит Раджика Курувита из Копенгагенского университета.

[ + – ] Ученые считают, что на планетах, которые находятся в двойных звездных системах, где звезды похожы на наше Солнце, нужно искать внеземную жизнь Фото: SciTechDaily

Ученые считают, что важную роль в появлении жизни на этих будущих планетах сыграют кометы, которые содержат лед и органические молекулы.

"Кометы во время падения принесут эти молекулы на пока еще бесплодную поверхность планет. Энергия звезд станет причиной испарения льда и других элементов, что может изменить химический состав этих планет", — говорит Йоргенсен.

Какие телескопы помогут найти жизнь на других планетах?

По словам ученых, с помощью радиотелескопов ALMA можно увидеть на таких планетах сложные органические молекулы, содержащие углерод. Такие молекулы могут быть строительными блоками для более сложных молекул, из которых появляется жизнь в том виде, в котором мы ее знаем.

[ + – ] По словам ученых, с помощью радиотелескопов ALMA можно увидеть на таких планетах сложные органические молекулы, содержащие углерод. Такие молекулы могут быть строительными блоками для более сложных молекул, из которых появляется жизнь в том виде, в котором мы ее знаем Фото: wikipedia

Комплекс радиотелескопов ALMA, который находится в Чили имеет в своем составе 66 телескопов. Таким образом ученые могут получить гораздо более точные данные. Но в то же время ученые возлагают большие надежды на космический телескоп Уэбба, который также будет исследовать экзопланеты в далеком космосе с целью найти признаки внеземной жизни.

"Еще больше возможностей для поиска и изучения органических молекул предоставят новые телескопы, такие как ELT (Чрезвычайно большой телескоп), диаметр зеркала у которого 39 метров. Он начнет свою работу в конце этого десятилетия. Также мы рассчитываем на помощь самого большого в мире интерферометра SKA, который будет состоять из тысяч телескопов в Южной Африке и Австралии", — говорит Йоргенсен.

Фокус уже писал о том, что английский физик считает, что микробную жизнь можно найти повсюду во Вселенной. Но внеземная разумная жизнь встречается намного реже, хотя она точно существует.

Также Фокус писал о том, что ученые "взвесили" 873 протопланетных диска, для того чтобы понять, как формируются другие планетные системы. Таким образом можно лучше понять процесс формирования Солнечной системы.